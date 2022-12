« La culture toxique du hockey doit changer » - Pascale St-Onge

La Ligue de hockey junior majeur du Québec promet son entière collaboration à l’enquête policière et au processus judiciaire .

Les événements se seraient produits à l’automne 2016 et impliquent une adolescente de 15 ans et trois jeunes hommes, dont deux d’âge mineur. L’un des mineurs jouait pour les Voltigeurs tout comme celui qui était majeur, Noah Corson, le fils de Shayne, ancien joueur du Canadien de 1985 à 1992.

Dans un communiqué, la ligue soutient que, comme les Voltigeurs, elle vient tout juste d’être mise au courant de l’incident .

Nos premières pensées vont à la victime alléguée et nous sommes excessivement sensibles à sa situation. Cela explique pourquoi le circuit continuera de remplir sa mission cruciale de sensibiliser et d’éduquer ses joueurs à propos des violences à caractère sexuel et de leurs conséquences , peut-on lire dans le communiqué.

Justement, en octobre, la LHJMQ a tenu des ateliers sur le consentement et sur les violences sexuelles auxquels joueurs, entraîneurs et personnel des équipes devaient participer. La réalisatrice, documentariste, conférencière et autrice Léa Clermont-Dion avait proposé son aide à la ligue à la suite d’autres allégations d'agressions sexuelles contre des joueurs. C'est elle qui a animé ces ateliers.

D'ailleurs, lundi, elle a témoigné, avec des athlètes, devant le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes, à Ottawa, pour réclamer une commission d’enquête afin que les choses bougent dans le sport canadien touché, au cours des derniers mois, par de nombreuses histoires de harcèlement, d'agression ou de violence.

De son côté, la ministre fédérale des Sports Pascale St-Onge, qui avait vivement dénoncé la culture malsaine à Hockey Canada l’été dernier, réclame encore des changements dans tout le milieu de notre sport national, tout en saluant les efforts de la LHJMQ.

« Encore une fois, les histoires soulevées ce matin au sein du hockey junior sont horribles. Il y a un problème de culture toxique qui est enraciné dans le hockey au pays, et ça doit changer. » — Une citation de Pascale St-Onge, ministre des Sports

À tous les niveaux, les dirigeants, les entraîneurs et les parents doivent en faire plus pour prévenir les violences sexuelles. Je salue, d’ailleurs, les efforts de la ligue provinciale pour éduquer les jeunes joueurs sur la question des violences sexuelles, en collaboration avec Léa Clermont-Dion.

Du côté de Hockey Canada, les nouveaux dirigeants qui seront en place devront agir et s'assurer que les changements concrets demandés par les Canadiens soient réalisés , poursuit Mme St-Onge.

Par la voix de son attachée de presse, la ministre provinciale Isabelle Charest s’est dite extrêmement troublée d’entendre de tels témoignages , et elle encourage les victimes à porter plainte.

S’il y a un élément positif c’est que de moins en moins de victimes hésitent à dénoncer et porter plainte. On assiste à un changement de culture dans le milieu sportif. Nous encourageons toutes les victimes d’agression, d’abus, de harcèlement, sous toutes leurs formes, à porter plainte via le bouton "Je porte plainte", ou directement à la police. Le mécanisme indépendant de traitement des plaintes dans le sport est là et fonctionne.