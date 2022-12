Des voix réclament une commission d’enquête sur les violences dans le sport

C’est le cas de Léa Clermont-Dion et de l’olympienne Waneek Horn-Miller.

Les deux femmes témoignaient lundi devant le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes.

La documentariste Léa Clermont-Dion est aussi chercheuse postdoctorale et s’intéresse aux violences sexuelles. Elle a été engagée par la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour offrir aux joueurs des ateliers sur le consentement, cet automne.

Selon elle, le scandale entourant Hockey Canada a mis en lumière des dynamiques de domination et de violences sexuelles , mais aussi une certaine forme de banalisation.

« Cette banalisation a été trop longtemps répandue, organisée et systématique. La banalisation était perpétrée par les acteurs du système, par des gens en position d'autorité. Ce scandale est malheureusement la pointe de l’iceberg et il faut maintenant arriver à une prise de conscience collective. C’est un enjeu politique, social et, pendant trop d'années, le blâme de la victime faisait partie de la culture des organisations sportives. »