Laurent Dubreuil médaillé de bronze au 500 m à Calgary

Le Québécois n'a pas connu le départ espéré et a franchi le fil d'arrivée après 34 s 10/100 d'efforts, à trois centièmes du vainqueur sud-coréen Kim Jun-ho. Le jeune Américain Jordan Stolz (34,08 s) a remporté l'argent.

C’était somme toute une belle course, a affirmé Dubreuil. L’exécution était au rendez-vous, par contre, la fatigue commence à vraiment se faire ressentir. C’est ma cinquième fin de semaine de course en six semaines, ça commence à être beaucoup. Il me manquait un peu de puissance dans les jambes.

J’ai vraiment été brûlé cette semaine, a reconnu le patineur de 30 ans. J’ai eu une baisse d’énergie totale il y a quelques jours. Ce n’est pas le fun de se faire battre, mais c’est encourageant dans un certain sens. Je suis capable de faire un temps de qualité même en n’étant pas au sommet de ma forme, alors je pense être encore plus dangereux quand je serai à 100 %.

Dubreuil conserve toutefois son emprise sur le 1er rang du classement de la Coupe du monde devant le Japonais Yuma Murakami, qui a terminé l'épreuve au pied du podium en 34,12 s. La 3e position appartient à Kim.

L'autre Canadien en lice, Christopher Fiola, a conclu sa course avec un temps de 34,67 s. Il a terminé 19e.

Les Canadiennes se démarquent au sprint par équipe

Le trio canadien, composé de Carolina Hiller, Brooklyn McDougall et Ivanie Blondin, a décroché la médaille d'argent au sprint par équipe en terminant cinq centièmes seulement derrière les Américaines (1:25,68).

Les Néerlandaises complètent le podium (1:25,95). C'est une deuxième médaille en deux jours pour Ivanie Blondin puisque l'Ottavienne a remporté le bronze au 5000 m vendredi.

Dans la première finale A de la journée samedi, celle du 1500 m féminin, Blondin a aussi été la meilleure Canadienne avec une 5e place et un temps de 1:54,07.

La Japonaise Miho Takagi a remporté l'épreuve en 1:52,08 devant la Néerlandaise Antoinette Rijpma-de Jong (1:52,70) et la Kazakhe Nadezhda Morozova (1:53,03). Les trois médaillées occupent d'ailleurs les trois premiers rangs du classement général dans cet ordre.

Les Canadiennes Isabelle Weidemann (1:57,47) et Béatrice Lamarche (1:57,49) ont réussi des temps presque identiques qui leur ont valu les 14e et 15e rangs. Alexa Scott s'est contentée du 19e rang en 2:02,03.

La Coupe du monde de patinage de vitesse à Calgary se termine dimanche. Radio-Canada Sports webdiffuse la compétition dès 14 h 30 (HNE).