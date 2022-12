Ivanie Blondin monte sur le podium au 5000 m à Calgary

Les Canadiens ont gagné deux médailles vendredi, lors de la première journée de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste, présentée pour un second week-end d'affilée à Calgary.

Au 5000 m, Ivanie Blondin patinait dans la dernière paire avec sa coéquipière Isabelle Weidemann (7:00,66), mais elle a laissé loin derrière elle la triple médaillée à Pékin pour s'emparer de la troisième place en 6 min 54 s 81/100.

La Franco-Ontarienne Ivanie Blondin remporte la médaille de bronze lors de l'épreuve du 5000 m à la Coupe du monde de Calgary.

J'ai l'impression de ne pas avoir poussé comme ça dans le 5000 m depuis longtemps, donc c'était plutôt satisfaisant, a noté Blondin. C'était une super course pour moi, et j'étais vraiment content de la façon dont j'ai patiné.

Je ne pensais pas que je monterais à nouveau sur le podium du 5000 m dans ma carrière parce que je travaille plus sur les distances moyennes, donc je suis heureuse.

Valérie Maltais a pour sa part réalisé un record personnel en 7:00,59, lui permettant de se glisser tout juste devant Weidemann en 6e position.

Sans surprise, c'est la Néerlandaise Irene Schouten qui l'a emporté, par près de 5 secondes devant la Norvégienne Ragne Wiklund, en 6:48,06.

Lors de la dernière épreuve de la journée, le sprint par équipe masculin est parvenu à accrocher la 3e place par 5 centièmes de seconde sur le trio norvégien. Laurent Dubreuil, Antoine Gélinas-Beaulieu et Christopher Fiola ont arrêté le chrono en 1:19,40.

Le Canada obtient le troisième temps à l'épreuve de sprint par équipe de la Coupe de monde de Calgary et décroche la médaille de bronze.

La médaille d'or s'est jouée par 3 centièmes de seconde entre les Polonais et les Néerlandais, à la faveur des premiers en 1:18,90.

Plus tôt, le Néerlandais Kjeld Nuis a dominé le 1500 m en 1 min 42 s 49/100 pour conclure devant l'Américain Jordan Stolz et son compatriote Thomas Krol, respectivement à 60 et 75 centièmes de seconde.

L'Albertain Connor Howe a offert la meilleure prestation canadienne avec une 9e place, à 1,54 s du vainqueur. Ses coéquipiers Tyson Langelaar et Antoine Gélinas-Beaulieu ont suivi aux 15e et 16e échelons.

Chez les femmes, la Sud-Coréenne Min-Sun Kim s'est imposée au 500 m en 36,96 s. Elle a précédé la Japonaise Miho Takagi de 30 centièmes et l'Américaine Erin Jackson de 39 centièmes.

Seule Canadienne en finale A, Carolina Hiller a terminé au 14e rang (+0,89 s).

Pour un second week-end, le circuit de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste s'arrête à Calgary. Suivez l'action en compagnie de Michaël Roy et de Daniel Dubreuil samedi et dimanche dès 14 h 30 (HNE).