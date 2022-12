Une médaille d’argent pour Marielle Thompson en ski cross à Arosa

La Britanno-Colombienne, médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Pékin, championne olympique en 2014, n'a été devancée que par la Suédoise Sandra Naeslund, championne de la Coupe du monde et des JO.

Naeslund n’a jamais été inquiétée jusqu’au bas du parcours et conserve une fiche parfaite de trois victoires en trois départs de Coupe du monde cette saison.

Elle n’a pas perdu une seule épreuve de Coupe du monde depuis décembre 2021, elle qui en est maintenant à 11 victoires d'affilée.

Thompson avait déjà terminé 2e à Val Thorens, jeudi. Elle avait fini 9e de la seconde épreuve présentée le lendemain, le 9 décembre, toujours à Val Thorens.

Lundi, l'Allemande Daniela Maier a fini 3e.

Chez les autres Canadiennes, les parcours de Tiana Gairns et d'Abby McEwen ont pris fin en quarts de finale, et elles ont fini 9e et 10e. Courtney Hoffos a terminé en 13e place et Hannah Schmidt en 15e (elle avait fini 2e à Val Thorens le 9).

India Sherret n'a pas franchi les huitièmes de finale et a été classée 17e.

Dans l'épreuve messieurs, le Canadien Reece Howden a terminé au 2e rang.

Le Canadien Reece Howden a bien bataillé pour se mériter la médaille d'argent en ski cross à la Coupe du monde de Arosa, en Suisse. (Images : FIS)

Brady Leman, de Calgary, a été stoppé en quarts de finale et a terminé au 10e rang. Carson Cooke a lui été éliminé en huitièmes de finale et a fini 21e.

Jared Schmidt a fini 26e, Kevin Drury 38e, Kristofor Mahler 46e et Gavin Rowell 48e.