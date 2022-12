Sportives et femmes d’affaires

Tous deux requièrent de la persévérance, un sens de l’organisation hors pair, le goût du risque et une bonne part de résilience.

Plus confiantes que jamais, les athlètes féminines mettent le monde des affaires à leur main en redéfinissant l’ambition et la notion de succès.

Dans cet épisode de Sportives, point final!, Geneviève Tardif et Roseline Filion en discutent avec Cendrine Browne, ex-fondeuse olympique et fondatrice de Féminaction, et avec Jessika Dénommée, présidente de Pop Underwear.

Cendrine Browne a terminé 16e au 30 km en départ groupé aux Jeux de Pékin en 2022, le meilleur résultat féminin de l’histoire du Canada à cette épreuve. Depuis sa retraite sportive au printemps dernier, elle se concentre sur Féminaction, un programme de développement pour jeunes skieuses qu’elle a lancé en compagnie de sa coéquipière Laura Leclair.

Dans un univers dirigé principalement par des hommes, les deux athlètes souhaitent offrir un modèle de leadership différent, axé sur le partage et l'entraide.

Jessika Dénommée est présidente et cofondatrice de Pop Underwear, une ligne montréalaise de sous-vêtements féminins qui mise sur le confort et sur des motifs ludiques. Avec un marché en pleine expansion, elle et sa partenaire d’affaires doivent jongler avec de nombreux déplacements à l’étranger et la conciliation travail-famille.