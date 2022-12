Ottawa investit dans la santé mentale des athlètes de haut niveau

Pascale St-Onge, ministre des Sports, était à l'INS-Québec de Montréal, au stade olympique, pour annoncer l'investissement consenti à quelques jours du temps des fêtes.

Pascale St-Onge et Antoine Valois-Fortier en discussion à l'INS-Québec de Montréal Photo : Société Radio-Canada

Je sentais que c'était un besoin urgent de la part des athlètes dans les conversations que j'ai eues avec eux au cours des derniers mois , a dit Mme St-Onge à Radio-Canada Sports.

Il y a l'anxiété liée à la pandémie de la COVID qui a privé les athlètes de leur cercle proche, et il y a la crise que traverse le sport en ce moment, rappelle la ministre, avec les cas d'abus et de mauvais traitements, parfois les abus sexuels, et ça a un impact sur la santé psychologique des athlètes.

Pascale st-Onge, ministre fédéral des Sports Photo : Société Radio-Canada

Le gouvernement fédéral explique vouloir donner plus de moyens aux organisations de la communauté canadienne du sport de haut niveau afin de leur permettre d'offrir un plus grand soutien aux athlètes, aux entraîneurs et à d’autres intervenants du système sportif en matière de soins, d’éducation et de formation dans un contexte de crise.

C'est une annonce qui est vraiment importante , a dit Éric Myles, chef du Sport du Comité olympique canadien (COC).

On voit avec la sortie de la pandémie des situations qui se sont accrues, des situations qu'on vit présentement dans le système sportif. Cet appui-là va venir renforcir l'aide directe aux athlètes.

Eric Myles, chef du sport du Comité olympique canadien, et Pascale St-Onge, ministre fédérale des Sports, discutent de l'annonce fédérale d'un financement additionnel de 2,4 millions de dollars pour la santé mentale dans le sport.

Comment peut-on les aider en situation de crise aigüe, en dehors de la préparation sportive, au niveau du quotidien de l'athlète, de l'anxiété? Il y a déjà des intervenants en place, rappelle Éric Myles, mais on va pouvoir traiter des situations plus urgentes avec un focus plus précis et plus en quantité.

Selon Gaëtan Robitaille, porte-parole du Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada (ISOPC), les experts du Réseau ISOPC constatent qu'il y a un besoin urgent et croissant de services et d’initiatives en soutien de la santé mentale et du mieux-être des 10 000 athlètes engagés sur le chemin de la haute performance au Canada.

La ministre des Sports Pascale St-Onge discute avec des nageuses à l'INS-Québec de Montréal Photo : Société Radio-Canada

Le COC, le Comité paralympique canadien (CPC), À nous le podium et le Réseau ISOPC appuient la démarche du gouvernement fédéral.

Une grande partie de ces fonds sera directement versée à Plan de match, un programme de mieux-être des athlètes que nous avons créé en 2014 , précise David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien (COC).

Nous soulignons le leadership de la ministre Pascale St-Onge et du gouvernement du Canada qui continuent de porter la cause du sport sécuritaire et inclusif , rappelle Karen O’Neill, chef de la direction du Comité paralympique canadien.

L’annonce importante d’aujourd’hui par le gouvernement du Canada soutient l’engagement du CPC à créer un environnement sécuritaire, inclusif et accueillant pour les athlètes, les guides, les entraîneurs et les participants.

(Avec les informations d'Olivier Paradis-Lemieux)