Iga Swiatek, joueuse de l’année à la WTA

Associated Press

Iga Swiatek a été nommée la joueuse de l'année sur le circuit de la WTA pour la première fois de sa carrière, lundi, après s'être emparée du premier rang mondial en avril et y être demeurée jusqu'à la fin de la campagne .

La Polonaise de 21 ans, nommée la recrue de l'année sur le circuit professionnel féminin en 2020, a dominé la WTA avec 67 victoires et huit titres, dont deux dans les tournois du grand chelem. Cette fiche comprend sa série de 37 victoires, au cours de laquelle elle a décroché 6 titres, et qui s'est étalée de février à juillet 2022. Il s'agissait de la plus longue séquence du genre en tennis féminin en 25 ans.

J'ai l'impression que tout est tombé en place cette saison, avait dit Swiatek en visioconférence avec l'Associated Press alors qu'elle était imbattable. Je ne m'attendais pas à être si constante sur le terrain.

Elle a grimpé au classement mondial à la suite de l'annonce surprise de la retraite de l'Australienne Ashleigh Barty à 25 ans. Swiatek a ensuite obtenu son deuxième titre en grand chelem aux Internationaux de France en juin, avant de rafler celui des Internationaux des États-Unis en septembre. Elle était alors devenue la première joueuse depuis l'Allemande Angelique Kerber en 2016 à obtenir deux titres majeurs au cours d'une même saison.

D'autre part, David Witt a obtenu le titre d'entraîneur par excellence de la WTA pour 2022. Il travaille avec l'Américaine Jessica Pegula, une joueuse de 28 ans qui s'est hissée au 3e rang mondial au cours de la saison 2022.

L'Ontarienne Gabriela Dabrowski, une spécialiste du double, a gagné le trophée Peachy Kellmeyer, remis annuellement à la joueuse qui a contribué le plus au développement de son sport. Elle a mis la main sur cet honneur pour la troisième fois de sa carrière.

Les autres joueuses honorées lors de cet événement :