Un défi de taille attend Gabrielle Carle à Washington

Comme nous l'avions annoncé vendredi dernier, Gabrielle Carle a signé une entente de deux ans, plus une année d'option, avec le Spirit de Washington dans la NWSL.

La joueuse de 24 ans avait disputé la dernière saison en première division en Suède avec le club de Kristianstads DFF.

Ce n’était pas une décision facile à prendre.­ J’ai adoré ma saison en Suède, mais je pense que j’étais prête pour un nouveau défi en fait. La NWSL est une ligue que j’ai hâte d’explorer , a-t-elle affirmé en entrevue à Radio-Canada Sports.

Carle a reconnu avoir reçu plusieurs offres, mais le fait que son ancien entraîneur à l'Université de la Floride, Mark Krikorian, soit maintenant directeur général et président du Spirit est venu influencer sa décision.

Il n’y a pas juste Mark Krikorien qui est là, il y a tout le staff de Florida State. C’est une nouvelle aventure, un nouveau défi, mais en même temps, c’est très familier pour moi. Ils m’ont vraiment convaincue avec leur message.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Spirit de Washington a perdu les services de la défenseuse latérale d'expérience, l'Américaine Kelley O'Hara, qui a conclu une entente avec Gotham FC. Ce départ ouvre donc une porte pour Gabrielle Carle qui pourrait rapidement se retrouver avec d'importantes responsabilités.

Quand tu vas dans une nouvelle équipe, on peut jamais te promettre une place de partante, souligne-t-elle. Je pense que c’est dans les plans, mais il faut que je me prouve et que je performe pour avoir ma place de partante.

Gabrielle Carle faisait partie de l'équipe canadienne qui a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle n'avait cependant joué que quelques minutes. Elle espère maintenant obtenir sa place au sein de la sélection en prévision de la Coupe du monde féminine qui aura lieu l'été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La NWSL, c’est une ligue qui est très médiatisée, tu es dans l’avant-plan. Mais c’est vraiment plus une question de défi. Je pense que je vais être très challengée dans la NWSL et je pense que j’ai besoin de ça en ce moment pour essayer de faire la Coupe du monde.

Les camps d'entraînement de la NWSL doivent commencer le 23 janvier et le premier match de la saison 2023 aura lieu le 25 mars.