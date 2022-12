Avant la F1, l’IndyCar passe au vert

La F1 a commencé très progressivement à introduire des carburants bio avec l'objectif d’utiliser exclusivement du carburant durable en 2026.

Cette saison, les monoplaces fonctionnaient avec un mélange de carburant composé à 90% de combustible fossile, et à 10 % d’éthanol renouvelable, contre 5,75 % en 2021.

Ces carburants bio, 100 % renouvelables, comporteront un composant avancé qui comprendrait des éléments comme les algues, les déchets agricoles et les cultures non alimentaires cultivées sur des terres impropres à la production alimentaire.

Le groupe Formula One précise que ces carburants ne génèreront pas de Co2 supplémentaire, et espère pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre de 65 % par comparaison aux carburants fossiles actuels.

Les performances des monoplaces ne devraient pas baisser, précise la F1.

La F1 veut que son carburant bio soit également utilisé sur les routes, car, rappelle-t-elle, les voitures à moteur à combustion interne (qui composent 99 % du parc mondial) ne disparaîtront pas.

L'IndyCar, plus rapide que la F1

De l'autre côté de l'océan Atlantique, l'IndyCar semble avoir quelques longueurs d'avance.

Le championnat nord-américain a confirmé qu'il utilisera dès la saison prochaine dans ses moteurs V6 bi-turbo 2,2 litres du carburant fabriqué à 100 % de matières renouvelables.

Fabriqué par la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell, fournisseur officiel du championnat IndyCar, ce nouveau carburant consiste en un mélange d’éthanol, dérivé à partir de déchets de canne à sucre, et d’autres carburants bio.

De plus, les camions des équipes continueront d’utiliser du diesel 100 % renouvelable lors de leurs déplacements.

Également, les pneus fournis par le fabricant américain Firestone (propriété du Japonais Bridgestone depuis 1988) seront composés de caoutchouc de guayule, une plante originaire du Mexique venant de milieux arides et mi-arides, déjà utilisés dans la fabrication du latex.

Le fournisseur officiel de l'IndyCar, Firestone Photo : Getty Images / JEFF DEAN

Les pneus ont été évalués en piste au mois d'août, et ont passé des tests de résistance.

Le guayule est un substitut de l’hévéa, cet arbre tropical à croissance rapide cultivé en Amazonie, en Afrique de l'Ouest et, surtout, en Asie du Sud-Est qui est devenu le plus important producteur, avec 90 % de la production de caoutchouc naturel.

La F1 utilise pour le moment des pneus du fabricant italien Pirelli, qui a comme objectif la carboneutralité en 2030, en même temps que la F1.

Les gommes italiennes sont composées en partie de caoutchouc naturel. La bande roulement, en contact direct avec la piste, est encore composée d'un alliage de caoutchouc synthétique et naturel mélangé à de la silice et du carbone.

Pirelli précise qu'à la fin de leur vie utile, ses pneus sont broyés et utilisés pour l’asphalte, les bordures et d’autres constructions, notamment les pistes d’athlétisme, les terrains de football et les terrains de basketball.

Ils peuvent être décomposés en produits pouvant être réutilisés dans les produits chimiques, les pneus ou d’autres industries, précise la marque italienne.