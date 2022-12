Le douzième Lion du Qatar

Il est 8 h 30 samedi matin au centre de loisirs de Montréal-Nord. Rachid Najahi, le directeur d'Atlas Média, nous accueille. C'est lui qui organise les événements culturels de la communauté marocaine de Montréal.

Il est confiant. Fier même. Il ne se doute pas encore qu'il va vivre une journée historique. Pas plus que Saloua qui est venu avec toute sa famille. Saloua a joué au soccer dans son Maroc natal. Elle est gonflée à bloc. Elle est fin prête avec son maillot et son maquillage aux couleurs de son pays.

Petit à petit, la salle se remplit : des hommes, des adolescents, des bébés naissants et, surtout, des femmes.

Ce sont elles qui mettent l'ambiance. Elles répètent les chants et les slogans. On se maquille, on se drape aux couleurs du pays et les youyous se font aller.

Soudainement, les joueurs de l’équipe marocaine apparaissent sur l’écran géant, c’est l'explosion de joie. On connaît chacun des noms et comme s'ils étaient présents dans la salle, on les salue en leur souhaitant bonne chance et, surtout, on s'en remet à Dieu.

L’hymne national marocain Izli Anamur retentit et tout le monde se lève et, main sur le cœur, entonne le chant.

À la fin, on voit même le Monarque du Maroc suivre le match dans ses appartements royaux.

On s'en remet une nouvelle fois à Allah. Comme si Dieu avait déjà choisi l'équipe gagnante.

Le match peut commencer. Les attaques du Portugal se font menaçantes et les visages sont tendus. À chaque prouesse de Yacine Bounou, le gardien marocain, les 400 Marocains réunis dans le gymnase exultent.

Celle qui fait office d'animatrice me glisse à l'oreille que Bounou est né à Montréal ( dans le quartier Côte-des-Neiges) comme si elle voulait en ajouter à son incroyable fierté.

Yassine Bounou a réalisé un arrêt splendide pour préserver l'avance marocaine. Photo : Getty Images / Alexander Hassenstein

Il ne reste que quelques minutes à la première mi-temps et les Marocains sont déjà soulagés d’avoir tenu tête aux Portugais.

Quand arrive la 42e minute et qu'une tête de Youssef En-Nesyri envoie le ballon au fond des filets portugais, la petite salle communautaire est presque aussi bruyante que les supporteurs présents à Doha.

Youssef En-Nesyri a ouvert la marque pour le Maroc. Photo : Getty Images / Michael Steele

Tout le monde s'embrasse, se congratule. Des larmes de joie coulent sur les visages.

On est presque incrédule devant un moment aussi magique. Mais ce n’est pas terminé.

Il reste maintenant une deuxième mi-temps

Soudain apparaît à l’écran la vedette qui est tant détestée dans son pays. Cristiano Ronaldo est copieusement hué par toute la salle qui fait écho aux Marocains dans le stade.

À chaque tentative portugaise tout le monde retient son souffle, tellement qu’on se demande comment les cœurs vont tenir. Seuls quelques enfants se promènent, insouciants, avec leur ballon aux couleurs du Maroc, l'air de se demander pourquoi les adultes sont si tendus.

Les 90 minutes règlementaires sont terminées, on ajoute huit minutes au calvaire des supporteurs. Huit minutes qui vont paraître une éternité.

La salle est en apnée durant le décompte. Une dernière action dangereuse portugaise qui frôle l'impensable égalisation, ratée de peu.

L'arbitre siffle la fin du match, synonyme de victoire historique.

Ils l'ont fait! Première équipe africaine et arabe en demi-finales d'une Coupe du monde.

Les Marocains ont célébré la victoire de leur équipe nationale dans les rues de Casablanca. Photo : Reuters / ABDELHAK BALHAKI

Tout le monde crie, chante, hurle, pleure, rit. Certains sont incrédules et se pincent pour être sûrs de ne pas rêver. Je croise un homme en pleurs qui parle à sa famille à Casablanca. On se filme pour immortaliser le moment.

Saloua est aussi en pleurs, mais trouve l'énergie pour nous parler.

« C'est toute une communauté qui a gagné, tout un continent africain qui a écrit l'histoire en qualifiant une équipe en demi-finales d'une Coupe du monde pour la première fois de l'histoire. C'est aussi la victoire des pays arabes. » — Une citation de Saloua, partisane marocaine

Le soccer, c'est aussi une communion!

Celle de faire sortir au grand jour sa fierté identitaire. Après avoir entonné l'hymne national, Rachid s'adresse à la foule et leur donne rendez-vous dans le petit Maghreb.

Quand nous partons vers le domicile des Français, qui s'apprêtent eux aussi à vivre un moment magique, nous croisons des centaines de voitures décorées aux couleurs marocaines. Les klaxons se mélangent aux cris de joie et aux chants. Une marée humaine envahit la rue Jean-Talon.

Que c'est beau!

Des partisans de l'équipe nationale de soccer du Maroc fêtent sa qualification aux demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022. Quartier Petit Maghreb, Montréal. Samedi 10 décembre 2022. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Bientôt tout est bloqué et c'est une foule joyeuse qui est réunie, bien déterminée à faire savoir au monde entier que le Maroc est entré dans l'histoire. Celle des grandes nations du ballon rond.

Aujourd'hui, le douzième homme a rempli son rôle : celui d'aider son équipe. Ols ont fait d'eux les félins que les Portugais et Ronaldo n'ont toujours pas vu bondir.

Les Lions de l'Atlas est un surnom que tous les Marocains méritent, car ce ne sont pas seulement 11 joueurs qui étaient dans cette savane qatarie, mais bel et bien tout un peuple et même tout un continent qui était derrière ces valeureux félins.

Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc. Photo : Getty Images / Laurence Griffiths

Les Français festoyaient avec un peu plus de retenue après la victoire des Bleus, car ils sont habitués aux podiums et se voient déjà avec le trophée en or.

Une assurance dont ils devraient se méfier, car lors de la demi-finale il y aura un douzième lion et les montagnes de l'Atlas à gravir.

Dernière mise en garde, comme me l'a dit un jour une vieille femme camerounaise : Il ne faut jamais blesser un lion, car quand tu blesses un lion, il rugit!