Un choc de titans entre Messi et Modric en demi-finales

D'abord, il y a eu Neymar. Puis, c'était au tour de Cristiano Ronaldo. Est-ce que Lionel Messi sera le prochain?

Il semble maintenant y avoir quelque chose de spécial dans l'entourage de l'équipe argentine dans sa tentative de procurer à Messi le titre le plus convoité du soccer. Le prolifique fabricant de jeux de 35 ans a transporté son équipe jusqu'en demi-finales, presque de la même façon que Diego Maradona – la légende à laquelle on compare constamment Messi – avait mené ce pays sud-américain vers la conquête de sa deuxième et plus récente Coupe du monde en 1986.

La Croatie se retrouve maintenant sur son chemin. Un pays d'à peine 4 millions d'habitants qui a la réputation d'être têtu et coriace, en plus de compter sur l'un des joueurs les plus élégants en Luka Modric.

Luka Modric Photo : Getty Images / Alex Pantling

Les deux pays s'affronteront sur la pelouse du stade Lusail, le même qui sera utilisé pour la finale dimanche, dans un duel entre les finalistes des deux derniers tournois : l'Argentine en 2014, et la Croatie en 2018.

Personne n'est surpris de voir l'Argentine se retrouver dans le carré d'as. L'équipe s'est présentée au Qatar en étant championne de la Copa América avec une séquence de 36 matchs sans défaite et un Messi au sommet de son art au Paris Saint-Germain.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les Croates sont passés un peu plus sous le radar. Néanmoins, ils surprennent encore une fois, après avoir vaincu l'Argentine 3-0 en phase de groupe en route vers une participation à la finale. La Croatie a aussi atteint les demi-finales en 1998.

La clé pour les Damiers sera de contenir la Puce , et cette tâche dantesque reviendra probablement au milieu de terrain Marcelo Brozovic, qui a relevé ce mandat avec brio contre le Brésil, notamment.

L'Argentine sera privée de deux joueurs suspendus : le défenseur latéral gauche Marcos Acuna et le défenseur latéral droit Gonzalo Montiel. Acuna lui manquera particulièrement, après s'être joint au onze partant à la suite de la défaite crève-cœur contre l'Arabie saoudite en phase de groupe. Il sera vraisemblablement remplacé par Nicolas Tagliafico.