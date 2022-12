Dans une réplique célèbre du film Moneyball, le directeur général des A’s d’Oakland, Billy Beane (interprété par Brad Pitt), se demande s’il est possible de ne pas être romantique lorsqu’il est question du baseball. Or, par le temps qui court, il semble y avoir beaucoup de gens qui éprouvent le même genre de sentiment envers le hockey de la LNH.

Depuis deux ans, et cette saison en particulier, la LNH connaît une étonnante période d’effervescence offensive. Depuis le mois d’octobre, par exemple, les amateurs assistent en moyenne à 6 buts par match. C’est une cadence jamais vue depuis près de 30 ans.

Il est assez étonnant de constater que depuis le début de la saison 2021-2022, il se marque plus de buts qu’au lendemain du long lock-out de 2004-2005.

Après ce douloureux conflit de travail, la LNH avait décidé de dynamiser le spectacle en punissant systématiquement l’accrochage. En conséquence, on avait assisté à une sorte de feu d'artifice lors de la saison 2005-2006. Des marqueurs de 14 buts comme Scott Gomez étaient soudainement devenus membres du club sélect des marqueurs de 30 buts et plus.

Cela avait toutefois été de courte durée. Au cours des saisons suivantes, les systèmes défensifs avaient repris le dessus.

Le taux de succès des unités d’avantage numérique est aussi stupéfiant cette saison. La moyenne de la LNH frise les 23%, ce qui constitue une hausse de plus de 5% par rapport à ce que l’on voyait au début des années 2010. En fait, le taux de succès des unités d’avantage numérique n’a pas été aussi élevé depuis 40 ans (1982-1983).

Il vaut la peine de rappeler que Wayne Gretzky avait été le meilleur buteur de la LNH en 1982-1983, avec 71 filets. La saison précédente, la Merveille avait par ailleurs connu sa saison historique de 92 buts.

Jusqu’à tout récemment, de telles prouesses offensives semblaient inatteignables pour les joueurs contemporains. L’efficacité des systèmes défensifs ainsi que la qualité et la taille des gardiens modernes donnaient presque un caractère folklorique au hockey des années 1980.

Or, à voir l’allure de la présente saison, on dirait que quelqu’un a mis la main sur une machine à voyager dans le temps.

Connor McDavid et Jason Robertson maintiennent respectivement des cadences de 73 et 67 buts.

Mitch Marner connaît une séquence de 22 matchs de suite avec au moins un point, ce qui constitue un record des 105 années d’existence des Maple Leafs.

Chez le Canadien, Cole Caufield et Nick Suzuki maintiennent le rythme de saisons de 49 et 43 buts. Le dernier attaquant du CH à avoir franchi la marque des 45 buts était Stéphane Richer (51) en 1989-1990. Et le dernier à avoir marqué 40 filets a été Vincent Damphousse en 1993-1994.

Cette semaine, Tage Thompson a inscrit 5 buts en 40 minutes de jeu dans une victoire de 9-4 des Sabres de Buffalo sur les Blue Jackets de Columbus. Pendant les 20 minutes de la troisième période, Thompson a ainsi flirté avec le record de 6 buts qu’avait établi l’ex-capitaine des Maple Leafs, Darryl Sittler, en… 1976.

Connor McDavid marque à un rythme de 73 buts en 82 matchs cette saison. Photo : usa today sports / Perry Nelson

Bref, il se marque énormément de buts et beaucoup de gens choisissent l’angle romantique pour expliquer ce phénomène.

Et selon les analystes romantiques, nous nous trouverions soudainement en présence d’une nouvelle génération de joueurs plus habiles, plus rapides et plus cérébraux que ne l’étaient leurs prédécesseurs. Par ailleurs, la vitesse du jeu aurait atteint de tels sommets que les défenses ne seraient tout simplement plus capables de suivre le rythme.

Mais la réalité pourrait-elle être différente? Se pourrait-il qu’en fait, la LNH traverse l’une de ses moins bonnes périodes depuis longtemps?

C’est ce que le classement suggère en tous les cas.

Malgré le fait que les finances des équipes soient régies par le plafond salarial le plus rigide et le plus égalitaire du sport professionnel nord-américain, la LNH traverse désormais une période de grande disparité.

En fait, on remarque dans la LNH une tendance semblable à celle qui empoisonne la MLB depuis plusieurs années. Dans le baseball majeur, la classe moyenne s’est beaucoup amenuisée. Il n’y a jamais eu autant d’équipes qui ont récolté 100 victoires et autant d’équipes qui ont encaissé 100 défaites au cours d’une même saison.

Dans la LNH, depuis deux ans, il n’y a jamais eu autant d’équipes qui ont amassé 100 points et plus. Le printemps dernier, 13 des 16 formations qualifiées pour les séries éliminatoires avaient atteint ou surpassé le plateau des 100 points. C’était du jamais vu. En conséquence, bien avant Noël, tout le monde savait qu’il n’y aurait à peu près pas de course aux séries la saison passée.

On a assisté au même phénomène au cours de la saison écourtée de 2020-21, alors que 12 équipes avaient maintenu un rythme de 100 points et plus. À ce moment, cela égalait un record. Et cette saison, si la tendance se maintient, il y aura au moins 11 clubs qui atteindront ce plateau.

En revanche, quand on jette un coup d'œil au bas du classement, on constate la présence d’un nombre anormalement élevé de clubs médiocres.

Pas moins de cinq équipes maintiennent un rendement inférieur à ,400 cette saison. Et cela a aussi été le cas la saison dernière. Depuis le milieu des années 2000, les clubs qui étaient aussi peu performants étaient rares, détonnaient dans le paysage. La plupart du temps, on ne retrouvait qu’une seule équipe aussi mauvaise au cours d’une saison.

Voir autant d’équipes incapables de récolter 40% des points qu’ils disputent au cours d’une saison est inquiétant. Nous n’avons pas vu un affaissement semblable depuis le début des années 1990. Or, cette période fut justement la dernière où, avant cette année, les amateurs ont assisté à des matchs où il se marquait une moyenne de 6 buts et plus.

Bref, il est désormais normal de voir des équipes jouer sous la barre de ,400 dans une ligue où un rendement de ,500 (une saison de 82 points) a longtemps été considéré comme étant particulièrement mauvais. Notamment en raison des points qu’il est possible d’amasser lors d’une défaite en prolongation.

Au bout du compte, ces nombreux clubs très mauvais concèdent énormément de buts. On soupçonne d’ailleurs plusieurs directeurs généraux d’équipes en reconstruction de miser volontairement sur des gardiens peu performants afin de précipiter la chute au classement et de favoriser l’obtention de meilleurs choix au repêchage.

Cette saison, si la tendance se maintient, pas moins de six équipes présenteront des bilans défensifs de -70 ou plus. En fait, il risque même d’y avoir trois équipes (Chicago, Columbus et Anaheim) qui accorderont au moins 100 buts de plus qu’ils n’en auront marqué.

Juste pour donner une idée de ce que ça représente, rappelons qu’au milieu des années 2010, la pire équipe de la LNH compilait parfois un différentiel de -52 ou de -60. Cela donne une idée du niveau de médiocrité qu’il faille atteindre pour accorder 100 buts de plus qu’on en marque au cours d’une saison.

Ça fait trois ans qu’on voit autant d’équipes complètement décrocher du cadre paritaire qui avait été instauré dans la LNH.

La dernière fois qu’on a vu pareil phénomène, c’était à la fin des années 1960 quand la LNH avait procédé à sa première expansion et que les Blues de Saint Louis, les Seals d’Oakland, les Flyers de Philadelphie, les Kings de Los Angeles, les Penguins de Pittsburgh et les North Stars du Minnesota s’étaient joints à la LNH en même temps.

Vue sous cet angle, disons les choses comme elles sont, la situation devient pas mal moins romantique.

Ce n’est peut-être pas à la soudaine émergence d’une génération de surdoués qu’on assiste, mais plutôt à une prolifération de cancres.