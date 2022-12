Mort de Grant Wahl au Qatar : le frère du journaliste clarifie ses propos

Eric Wahl a précisé sa pensée, deux jours après la mort tragique de son frère, le journaliste spécialisé en soccer Grant Wahl, via une série de messages sur Twitter, dimanche.

Grant était quelqu’un en bonne santé dans la vie de tous les jours. Je sais qu’il ne se sentait pas bien récemment, qu’il s’était fait dire que c’était une bronchite et qu’il prenait des médicaments. Il était aussi un bourreau de travail et avait déjà utilisé son expression - que son corps s’était éteint (shut down) - auparavant avec moi.

Grant Wahl, un des journalistes les plus influents dans le soccer mondial, est décédé subitement pendant le match entre l’Argentine et les Pays-Bas.

Dans les heures qui ont suivi l’annonce de son décès, son frère a mis en ligne une vidéo dans laquelle il évoquait un acte délibéré. La vidéo a ensuite été retirée.

Grant Wahl s’était notamment mis les autorités à dos plus tôt dans cette Coupe du monde quand il avait tenté de rentrer dans un stade avec un chandail arc-en-ciel.

Les relations entre personnes de même sexe sont illégales au Qatar, mais la FIFA avait assuré que tous seraient bienvenus aux stades. Wahl avait fini par pouvoir assister au match.

S’il vous plaît, soyez indulgents envers moi pour la vidéo que j’ai mise en ligne alors que j’étais encore sous le choc. Je ne pensais pas qu’elle se retrouverait partout comme ça. Quand je m’en suis rendu compte, c’était déjà partout.

Quand j’ai su que G était mort, mon premier réflexe était de penser que quelqu’un l’avait tué. Évidemment, il n’y aucune façon de le savoir avec certitude. Nous allons attendre le verdict des médecins américains, et nous sommes certains que le gouvernement américain fera tout pour nous donner les réponses.

Je suis touché par vos messages d’amour et de soutien. Soyez gentils envers vos proches.

Grant Wahl couvrait sa huitième Coupe du monde.