L’or pour les relais canadiens masculin et féminin en courte piste à Almaty

Dans la toute dernière course de la compétition, le relais 5000 m, les Québécois Steven Dubois, Maxime Laoun, Jordan Pierre-Gilles et Félix Roussel l’ont emporté devant les Sud-Coréens et les Japonais.

La patience a été de mise pour l’équipe championne des Jeux de Pékin, qui est demeurée à l’arrière du peloton pendant la majeure partie de la course. Les choses se sont animées avec une dizaine de tours à faire quand un représentant italien a chuté.

Les Canadiens ont profité de la situation pour se positionner deuxièmes, tout juste derrière les Sud-Coréens. Le reste de l’épreuve a laissé place à une bataille de tous les instants entre les deux pays et tout s’est joué dans le dernier virage.

Explosif, Jordan Pierre-Gilles a pris l’intérieur sur son rival Park Ji-won pour procurer la victoire au pays. C’était vraiment un moment spécial. Le genre de moment qu’on rêve de vivre en tant que patineur , a laissé tomber le Sherbrookois quelques heures après l’exploit.

C’était un dépassement assez serré et assez risqué, mais je savais que c’était clair pour tous les gars qu’on ne visait rien d’autre que la victoire, a-t-il poursuivi. Je n’avais qu’une chose en tête et je me sentais assez en confiance sur mes lames pour essayer ça.

Naturellement, les célébrations ont suivi tant sur la patinoire qu’en bordure de celle-ci, où étaient rassemblés les entraîneurs et les autres membres de l’équipe nationale.

J’étais exalté! C’est pour des moments comme ça qu’on patine. Des victoires in extremis et spectaculaires. Ça me prouve que je peux faire de grandes choses comme ça dans les moments super importants.

Les patineurs Jordan Pierre-Gilles et Maxime Laoun ont aidé le Canada à remporter l'or au relais masculin à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste à Salt Lake City.

Quelques minutes plus tôt, le quatuor composé de Kim Boutin, Claudia Gagnon, Courtney Sarault et Rikki Doak avait fait de même en bouclant les 3000 mètres au premier rang.

Les Néerlandaises et les Sud-Coréennes ont suivi dans l’ordre.

Le relais canadien ne pourrait être plus fier de la médaille d'argent au 5000 m sur courte piste.

Il s’agissait de la deuxième médaille d’or du jour pour Boutin, championne du 500 m devant la Néerlandaise Suzanne Schulting et l’Américaine Kristen Santos-Griswold.

Kim Boutin

Sarault, du Nouveau-Brunswick, a de son côté terminé 2e au 1500 m.

Pascal Dion a quant à lui été le seul représentant de l’unifolié à obtenir un podium individuel chez les hommes dimanche avec une 3e place au 1500 m, tout juste devant son coéquipier William Dandjinou.

Seule autre Québécoise en lice à Almaty, Danaé Blais a fini 8e au 500 m.