Une partie d’échecs en apparence insoluble : voilà le diagnostic posé par les joueurs et l’entraîneur du Canadien après le match. Et Martin St-Louis en a pris le blâme.

Menés par deux des meilleurs centres défensifs de la Ligue nationale, les Kings ont bouché l’axe, patrouillé les flancs et forcé le Canadien à se débarrasser de la rondelle toute la soirée en les attendant bien patiemment en zone neutre. Une trappe d’une autre époque qui a déstabilisé le Canadien moyen.

On ne sait pas si c’est parce que ce match hautement intellectuel, une défaite terne de 4-2, les faisaient tant cogiter que les joueurs ont semblé manquer de passion et d’enthousiasme par moments – admettons que rares sont ceux qui tentent d’assembler un casse-tête dans l’allégresse – mais ça manquait clairement d’inspiration pendant 50 minutes.

La faute à ce style de jeu des Californiens, un système 1-3-1 où un attaquant exerce une légère pression sur les défenseurs, les autres bloquent la zone neutre et le dernier homme s’apprête à récupérer la rondelle potentiellement rejetée en fond de territoire, qui les a étouffés de leur propre aveu.

Peu d’équipes utilisent le 1-3-1. C’est difficile de le traverser avec vitesse , a expliqué Kirby Dach.

Difficile de percer la zone neutre avec cet échec avant 1-3-1. C’est leur plan de match, il fallait s’ajuster. On n’avait peut-être pas vu ça cette année. C’est différent , a ajouté Jake Allen.

« Ce n'est pas du hockey amusant selon moi. Il fallait trouver une façon de battre ça. On y est arrivé par moments, mais c'est difficile. » — Une citation de Cole Caufield

Pour Mike Hoffman, cette formation est presque impossible à percer si vous essayez de garder la possession de la rondelle, ce qui définit normalement le CH en transition. Il faut donc lancer la rondelle dans le fond de la zone adverse et tenter de la récupérer, mais un défenseur l’attend et ils réussissaient à sortir de leur zone assez facilement , a expliqué l’attaquant.

Je ne suis pas certain quel est le meilleur plan pour le contrer. En troisième, on a joué plus vite pour essayer de ne pas les laisser s’installer dans ce 1-3-1 et on a créé un peu plus d’attaque , a fait valoir Hoffman.

Quatre chances de marquer de qualité, deux buts : un peu plus d’attaque en effet, mais rien de sensationnel non plus. Pas de lézardes dans la façade de la muraille Phillip Danault-Anze Kopitar.

Dans le vestiaire, on les entendait presque penser, ces joueurs, encore un peu ahuris de ce qu’ils venaient de subir. Comme un aveu d’impuissance.

St-Louis, humble comme c’est rarement le cas dans le sport professionnel et peut-être pour relâcher la pression sur ses troupes, a admis ne pas avoir trouvé les réponses.

Comme entraîneur, il faut que je fasse une meilleure job pour aider les gars à briser ça. Je vais prendre du blâme là-dessus, ça c’est sûr. J’ai aimé en troisième qu’on ait apporté beaucoup de vitesse. C’est de mettre des rondelles à la bonne place parce que le dernier gars jouait bien profondément dans la zone donc c’est dur d’être premier sur la rondelle. Mais si tu arrives avec de la vitesse, tu leur gardes les yeux dans la baie vitrée et tu amènes ta pression , a détaillé St-Louis.

Mike Hoffman met en échec Viktor Arvidsson des Kings de Los Angeles. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Comme ses nombreuses recrues, Martin St-Louis avoue souvent être lui-même en apprentissage. On le sent ouvert d’esprit, loin des vieux carcans. Samedi soir, il a expliqué comment il tentait de trouver des solutions entre les périodes en regardant des extraits du match. Les réponses, a-t-il coutume de dire, existent, sont partout. Il suffit de les trouver.

Alors le professeur St-Louis donne autant de leçons qu’il tire des enseignements de son boulot encore relativement nouveau.

Parmi les ajustements, il y a donc eu ces attaques groupées d’attaquants qui prenaient leur envol dans leur territoire pour essayer de se frayer un chemin en zone neutre avec un succès un brin plus élevé vers la fin du match. Il y a eu ces changements de trios.

St-Louis a cloué au banc Rem Pitlick et Michael Pezzetta au dernier tiers – les deux ont touché à la glace une quinzaine de secondes au cours desquelles les Kings ont marqué –, il a ramené Kirby Dach à l’aile droite de Cole Caufield et de Nick Suzuki pour trouver une étincelle.

Dach a salué le flair de son entraîneur, son instinct pendant le match.

Le défi de St-Louis, a-t-il confié, sera de continuer à trouver des solutions dans le feu de l’action.

Le patron apprend, les élèves aussi, avec l’espoir qu’un jour ce sera une classe de maître. Mais samedi soir, les Kings avaient l’air de Beth Harmon. Échec et mat.

En rafale

Michael Matheson est blessé au haut du corps, a annoncé l’équipe après le match. Il fera l’objet d’une évaluation quotidienne ce qui laisse présager que son absence ne sera pas d’une longue durée. D’un autre côté, le CH avait dit, avant le début de la saison, qu’il souffrait d’une blessure mineure et qu’on le reverrait bientôt. Il avait disparu pendant six semaines.

Le Canadien profitera d’une journée de congé dimanche avant de disputer quatre matchs en six jours dont trois au Centre Bell, la seule exception étant cette visite mercredi dans Kanata la bucolique.

Le but de Mike Hoffman a brisé une séquence de 137 min 44 s sans réussite de la part du CH au Centre Bell. Il fait moins bon ces jours-ci d’être de retour à la maison.