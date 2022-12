Trop peu, trop tard pour le Canadien face aux Kings

Anze Kopitar et Viktor Arvidsson, dans un intervalle de 19 secondes au premier tiers, ainsi qu'Alexander Edler et Adrian Kempe ont noirci la feuille de pointage pour les Kings (15-11-4), qui ont rebondi après avoir subi un cuisant revers de 5-0 face aux Maple Leafs de Toronto jeudi soir.

Les nombreuses blessures qui affligent le Canadien ces derniers temps ont contraint l'entraîneur-chef Martin St-Louis à jongler avec ses effectifs en vue du match face aux Kings. Ces changements ont créé une certaine confusion dans le camp montréalais, ouvrant la voie aux deux premiers filets des visiteurs.

Kopitar a d'abord échappé à la couverture défensive du défenseur Kaiden Guhle avant de battre Allen d'un tir des poignets précis, à 9:34 du premier tiers. Arvidsson a doublé l'avance des Kings à peine 19 secondes plus tard, à la suite d'un revirement commis par Anderson à la ligne bleue des Californiens.

Edler a ensuite creusé l'écart à 3-0 en décochant un tir du point d'appui gauche qui a ricoché contre Guhle avant de déjouer Allen, à 9:12 du troisième vingt. Il s'agissait du premier filet de la campagne du défenseur des Kings, qui est âgé de 36 ans.

Mike Hoffman, qui disputait un premier match depuis le 19 novembre, a finalement touché la cible pour le Canadien (13-12-2), qui convoitait une deuxième victoire d'affilée. Puis, Cole Caufield a rétréci l'écart à 3-2 à l'aide d'un tir d'un angle impossible avec 2:28 à écouler au cadran. C'est son 16e filet de la campagne.

Caufield croyait bien avoir inscrit ce 16e filet plus tôt en troisième, mais l'arbitre a renversé la décision puisque son puissant tir des poignets s'est écrasé contre la barre transversale, et non contre la barre au fond du filet des Californiens.

Kempe a complété la marque dans une cage béante avec 36 secondes à jouer.

Le vétéran Jake Allen a effectué un deuxième départ consécutif devant le filet du Tricolore, et il a terminé la rencontre avec 31 arrêts. De son côté, Pheonix Copley, qui effectuait seulement son deuxième départ cette saison, a repoussé 20 tirs devant la cage des Kings. Ceux-ci ont donc savouré une troisième victoire à leurs quatre derniers matchs face aux Montréalais.

Le Canadien a terminé la soirée en étant blanchi en trois occasions en supériorité numérique. Il pointait déjà au 30e rang, sur 32 clubs, dans cette phase de jeu avant la rencontre face aux Kings.

Les attaquants Brendan Gallagher, Sean Monahan et Jonathan Drouin, de même que les défenseurs Mike Matheson et David Savard, tous blessés, ont été rayés de la formation partante.