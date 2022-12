Mais cette Cendrillon est tenace. Elle n’a pas encore mis la main sur ce qu’elle était venue chercher au bal. Et Walid Regragui trouve des moyens de réparer son carrosse, de rapiécer sa robe, de ressemeler ses pantoufles.

La formation marocaine annoncée avant ce quart de finale gagné 1-0 contre le Portugal soulevait des questions. Pas de Noussair Marzaoui, blessé. Pas de Nayef Aguerd, blessé aussi. Un Romain Saïss sur une jambe. La défense marocaine semblait en lambeaux.

Regragui, visiblement, est un couturier hors pair. Jawad El Yamiq, aux côtés de Saïss jusqu’à sa sortie quasi-inévitable à la 57e minute, a été énorme. Yahia Attihat Allah, pour sa première titularisation de la Coupe du monde, a offert le centre providentiel qui a permis à Youssef En-Nesyri d’inscrire un but historique pour tout un continent.

Le sélectionneur marocain aura encore d’autres soucis avant la demi-finale de mercredi prochain, compte tenu de l’état de santé de Saïss et de la suspension de l’attaquant Walid Cheddira, exclu dans les arrêts de jeu de la seconde période.

Mais qui peut regarder Regragui dans les yeux et lui dire que son histoire ne peut pas continuer de s’écrire? Ça prendra une bonne dose de correcteur liquide, un peu de débrouillardise, mais ça se peut. Minuit sonne, mais Cendrillon ne s’endort pas encore.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les maîtres du soccer moderne

On parlera avec raison de la performance défensive du Maroc. Le Portugal a tenu le ballon 73 % du temps et a tenté une multitude de centres et de passes pas toujours commodes à gérer. Le gardien Bono et ses collègues s’en sont occupés avec une maîtrise qui donnait le vertige.

C’eut été une chose de grossièrement dégager le ballon le plus loin possible sans trop se soucier d’où il atterrit. C’est ce que les Marocains ont fait dans les tout derniers instants de la rencontre, à 10 contre 11 et même un peu avant l’expulsion de Cheddira – et c’est parfaitement compréhensible.

Mais même quand ça chauffait dans leur tiers défensif, les Lions de l’Atlas se sont habituellement fait un point d’honneur de tenter des sorties de balle soignées, de se frayer un chemin à travers la pression portugaise. Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat – non, nous ne cesserons pas de parler de lui – ont été particulièrement lucides.

Leur détermination à essayer de créer des transitions intéressantes et productives, c’est le propre de bien des équipes modernes. Réussir tout ça en ne donnant qu’un but à l’adversaire en cinq matchs, ça relève de l’exploit.

L’expérience Benoun

Jusqu’ici, la recette marocaine avait été somme toute prévisible, bien que diablement efficace (oui, c’est une blague de Belgique) : un 4-3-3 classique avec des ailiers responsables qui aident leurs collègues à maîtriser l’axe et à rejeter l’adversaire le plus loin possible des zones les plus payantes du terrain.

Pour la première fois depuis le début du tournoi, avec 25 minutes à jouer contre le Portugal, Regragui a changé de système : le buteur En-Nesyri a cédé sa place à un troisième arrière central, Badr Benoun, et Cheddira devenait l’unique point de référence en attaque.

Le sélectionneur avait de nombreuses bonnes raisons pour prendre cette décision. Il y avait quand même un certain Cristiano Ronaldo, entré en jeu un quart d’heure plus tôt, à qui il fallait donner le moins d’espace possible.

Mais il y avait surtout la blessure de Saïss, et la question se pose : est-ce que ça prend deux collègues pour remplacer le grand capitaine marocain? Qu’est-ce que ce constat laisserait présager avant la demi-finale?

Regragui sait tout à fait comment s’ajuster aux circonstances, même au plus haut niveau du soccer international. Mais le dispositif mis en place depuis son entrée en poste, il y a un peu plus de trois mois à peine, est remarquablement étanche. À quel point Regragui souhaite-t-il montrer ses capacités d’adaptation?