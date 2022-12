St-Louis brasse les cartes en attaque; Hoffman de retour au jeu face aux Kings

St-Louis a ainsi confirmé le retour au jeu de l'attaquant Mike Hoffman, qui n'a pas joué depuis le 19 novembre face aux Flyers de Philadelphie. Hoffman, qui a inscrit cinq buts et trois aides en 16 parties cette saison, complétera un trio pivoté par Kirby Dach et complété par la recrue Juraj Slafkovsky.

Cette expérience avait été tentée pendant le calendrier préparatoire, avec un certain succès. St-Louis a donc pris la décision de démanteler son premier trio, composé de Cole Caufield, Nick Suzuki et Dach. Josh Anderson a obtenu la promotion, aux côtés du meilleur buteur et du meilleur pointeur et capitaine du Tricolore.

Mike Hoffman a inscrit deux buts en première période face aux Red Wings, mardi soir à Détroit. Photo : usa today sports / Rick Osentoski

Le Québécois Jonathan Drouin a de nouveau patiné avec ses coéquipiers, mais il a été limité à quelques répétitions seulement au sein du quatrième trio. Drouin, qui n'a pas joué depuis le 12 novembre face aux Penguins de Pittsburgh, devra donc patienter encore un peu avant d'effectuer son retour au jeu.

Les attaquants Brendan Gallagher et Sean Monahan, de même que les défenseurs Mike Matheson et David Savard, brilleront également par leur absence.

D'autre part, Jake Allen a effectué la routine du gardien partant à l'approche du match face aux Kings. Il s'agirait ainsi d'un deuxième départ consécutif pour le vétéran âgé de 32 ans.

Phillip Danault évolue au sein du deuxième trio à Los Angeles Photo : Getty Images / Harry How

De leur côté, les Kings et l'attaquant Phillip Danault tenteront de rebondir après avoir encaissé un cuisant revers de 5-0 contre les Maple Leafs de Toronto jeudi soir.