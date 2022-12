Laine marque sur le premier tir et les Blue Jackets battent les Flames

Eric Robinson et Sean Kuraly ont également fait mouche pour les Blue Jackets, qui ont mis fin à une séquence de trois revers et à une série de six défaites à domicile.

Joonas Korpisalo a stoppé 12 tirs en première période avant de subir une blessure au bas du corps. Elvis Merzlikins l'a remplacé et il a bloqué 21 rondelles.

Michael Stone a été l'unique marqueur des Flames, qui avaient gagné leurs trois dernières sorties.

Jacob Markstrom a repoussé 23 lancers à son premier départ après avoir regardé les trois derniers matchs du bout du banc.

Laine a ouvert le pointage dès la 62e seconde du premier engagement. Robinson a inscrit le but de la victoire lors d'une échappée, à 2:52 du deuxième vingt.