Un journaliste sportif meurt subitement à la Coupe du monde au Qatar

L’homme de 48 ans se serait effondré dans la section réservée aux médias et il n’aurait pas pu être réanimé.

Le journaliste indépendant, qui a auparavant travaillé pour Sports Illustrated, était l’un des plus influents dans le soccer américain.

Grant Wahl Photo : Courtoisie : Twitter Instant Foot

Le mois dernier, il avait été détenu brièvement par les autorités qataries après avoir tenté d’assister au match des États-Unis contre les pays de Galles vêtu d’un chandail arc-en-ciel en soutien à la cause LGBTQ.

Les relations entre personnes de même sexe sont illégales au Qatar.

La sécurité du stade lui avait alors demandé de retirer son chandail.

La Fédération américaine de soccer a déclaré avoir le coeur brisé d’apprendre la mort du journaliste.

Wahl couvrait sa huitième Coupe du monde de soccer.

Lundi, il avait écrit qu’il avait dû se rendre dans une clinique qatarie.

Mon corps m’abandonne. Trois semaines à ne pas dormir, avec beaucoup de stress et de travail, c’est ce qui peut arriver.

Je suis grippé depuis une dizaine de jours et ça semble avoir dégénéré lors du match États-Unis-Pays-Bas, avait-il ajouté. Je sentais de la pression au thorax et de l’inconfort. Je n’ai pas la COVID (je me teste régulièrement), mais j’ai dû aller à la clinique du centre des médias et ils m’ont dit que j’ai probablement une bronchite. Ils m’ont donné des antibiotiques et du sirop contre la toux et je me sens déjà beaucoup mieux, mais pas bueno.

La cause exacte de sa mort n’est pas encore connue.

Avec les informations de Reuters et NPR.