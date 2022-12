La mission de l’Angleterre : stopper Mbappé

Ce n'est pas vraiment étonnant quand on sait que Mbappé est le meilleur buteur du tournoi jusqu'à maintenant, avec cinq buts, et qu'il est aussi perçu comme le successeur de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo au titre de plus grande étoile du soccer international.

Je suis sûr que l'Angleterre se sera préparée à faire face à Kylian , a déclaré le sélectionneur français Didier Deschamps en conférence de presse vendredi.

Mais Kylian est dans la position pour faire une différence. Kylian est Kylian, et il le sera toujours , a-t-il ajouté.

On ne sent pas que la France essaie de gérer les attentes à l'égard de son attaquant vedette même si le battage médiatique qui l'entoure augmente à chaque performance exceptionnelle au Qatar.

Kylian Mbappé Photo : Getty Images / Buda Mendes

Il a déjà marqué un but de plus, en 2022, que le total qu'il avait inscrit lors du triomphe de la France à la en 2018 en Russie.

Lors des huitièmes de finale, il a touché la cible en deux occasions grâce à deux puissants tirs qui n'ont donné aucune chance au gardien Wojciech Szczesny dans une victoire de 3-1 contre la Pologne.

Il ne peut être comparé à d'autres joueurs , a dit son coéquipier Dayot Upamecano,

Nous croyons tous en Kylian , a renchéri Youssouf Fofana.

Au Qatar, Mbappé est perçu comme une force irrésistible, une notion que le défenseur anglais Kyle Walker a contestée cette semaine.

Je ne sais pas comment le dire davantage : je considère qu'il est un joueur d'élite. Je ne diminue pas ce fait, mais nous ne jouons pas au tennis. Ce n'est pas un sport qui se pratique en solo , a-t-il indiqué, après avoir dû répondre à une série de questions sur l'attaquant du Paris Saint-Germain.

De leur côté, les Bleus semblent heureux d'alimenter le discours selon lequel Mbappé est tout simplement irrésistible.

S'il (Walker) peut stopper Kylian Mbappé, tant mieux pour lui, a ajouté Fofana. Toutefois, 19 autres clubs dans la Ligue 1 attendent la solution. La vérité viendra du terrain.

Sur la pelouse du stade Al-Bayt, Walker aura le mandat de limiter les dégâts que Mbappé peut infliger à la défense anglaise. Mais plutôt que de ne chercher qu'à contenir les efforts de la plus sérieuse menace au du clan français, la discussion cette semaine a porté sur l'audace dont le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate, est prêt à faire preuve en guise de réponse.

L'Angleterre a atteint les demi-finales à la Coupe du monde de 2018 et la finale du Championnat d'Europe, l'an dernier. Chaque fois, Southgate a été critiqué pour son approche prudente même si l'équipe a baissé pavillon aux tirs de barrage contre l'Italie à l'Euro.

J'aime beaucoup Gareth. Si je comprends bien, ce n'est pas tout le monde qui l'apprécie autant dans son propre pays , a noté Deschamps.

L'Angleterre a subi une défaite de 2-1 contre la Croatie il y a quatre ans, et le revers contre la Squadra Azzurra est venu après que les deux équipes eurent annulé 1-1 après le temps réglementaire et la prolongation.

Dans chaque match, l'Angleterre menait au score et Southgate s'est fait reprocher d'avoir utilisé des stratégies défensives afin de protéger ces avances.

Mbappé contre la Pologne. Photo : Getty Images / Elsa

Au Qatar, son équipe joue avec plus de liberté et prône un style plus offensif qui a permis aux Anglais de récolter 12 buts en 4 matchs, un sommet à égalité avec le Portugal depuis le début de la compétition.

Jusqu'à maintenant, Southgate a choisi de jouer avec une défense à quatre joueurs, mais il pourrait faire appel à une unité de cinq défenseurs afin de contrer Mbappé.

Personne ne se plaignait du fait que nous jouions à cinq (défenseurs) avant d'atteindre la finale de l'Euro , a fait remarquer Walker.

Je pense que c'est un peu sévère de le juger sur ce que nous avons fait dans le passé. À ce tournoi, je pense que nous avons joué du bon soccer offensif et marqué beaucoup de buts.

Après être passé près lors de ses deux derniers tournois d'importance, Walker croit que l'Angleterre peut tout gagner, cette fois-ci. Une victoire contre la France, a-t-il ajouté, en serait une preuve.

Il s'agit d'une belle occasion de laisser notre marque, de dire que nous sommes une bonne équipe, que nous pouvons réaliser de grandes choses, et nous donner la foi que nous pouvons triompher , a-t-il mentionné.