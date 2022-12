À le voir aller s’envoler sur les pelouses de cette Coupe du monde, on est en droit de se demander, mais quel est son secret? On parle bien sûr de Lionel Messi. Le chirurgien, le météore, le visionnaire.

L’Argentin est un félin qui se fait oublier et qui attend sagement que ses proies viennent vers lui avant de les dévorer. Il a tellement mystifié les meilleurs défenseurs de la planète, que certains se demandent encore comment il fait. Magicien? Certainement!

Mais quand on creuse un peu, on finit par percer le secret. Le secret... c’est son surnom, voilà l’explication!

En espagnol c’est la pulga, en français, la puce.

Dans le dictionnaire d'Antoine Furetière de 1690, voilà la définition qu’on en donnait : petit insecte qui mord et tourmente les hommes.

Il n’en fallait pas plus pour continuer les recherches.

Robert Hooke est un scientifique anglais. En 1695, il publie un livre intitulé La micrographie, qui va devenir un succès et une référence.

Grâce à un microscope, il va étudier plusieurs insectes, dont la puce.

Ses gravures sont si proches de la réalité que le monde va enfin découvrir les vertus de cet insecte et comprendre surtout, pourquoi c’est l’un des insectes qui a la plus grande impulsion dans le règne animal.

Allons plus loin maintenant et regardons ce que dit l’encyclopédie canadienne.

La résiline est une protéine élastique qui permet à la plupart des insectes de voler. Quand une puce se prépare à sauter, ce morceau de résiline est placé dans un état de compression, comme un ressort compressé. Quand le ressort est déployé, la résiline se répand rapidement, projetant les pattes arrière de la puce contre le sol à une vitesse incroyable.

Et voilà donc le secret de ce joueur argentin de légende.

Aujourd’hui, il affrontait avec son équipe les Oranges des Pays-Bas pour une place en demi-finale. Un peu plus tôt, Neymar, son coéquipier au Paris Saint-Germain, sortait du terrain en pleurs après la défaite du Brésil aux mains des Croates.

En quelques minutes, Neymar est passé de l'extase à la déception. Photo : Reuters / LEE SMITH

Sur la pelouse, chaque fois que l’Argentin avait le ballon, synonyme de danger, il était pressé par deux ou trois oranges. Loin d’être impressionné, il leur a montré que son surnom n’était pas galvaudé.

C'est lui qui fait une passe chirurgicale à Molina pour le premier but. Avec cette passe décisive, sa cinquième à cette Coupe du monde, il dépasse le record de Pelé.

Messi célèbre avec Molina le premier but contre les Pays-Bas. Photo : Getty Images / Matthias Hangst

Il va en rajouter avec un but sur un tir de pénalité. Dans une fin de match tendue, les Pays-Bas vont revenir et égaliser quelques secondes avant la fin du temps ajouté.

Après deux périodes de prolongation, c'est toujours 2-2. Comme pour le Brésil-Croatie, c'est la dramatique série de tirs au but. C'est Messi qui commence pour l'Argentine et calmement marque. Pendant ce temps, le gardien argentin Martinez fait des miracles en arrêtant les tirs des Néerlandais. L'Argentine élimine les Pays-Bas et se rend en demi-finale.

Dernière équipe latino-américaine du tournoi, l'Argentine, une fois n'est pas coutume, pourrait venger l'honneur perdu des Brésiliens contre les Croates et se diriger vers la finale, en quête d'une troisième étoile.

Lionel Messi heureux Photo : Getty Images / Dan Mullan

Vous savez tout maintenant sur le secret de la puce et comme si ce n’était pas suffisant, il s’appelle Messi, comme le sauveur et le faiseur de miracles.

Parlant de miracles, on peut se demander comment une puce peut se transformer en géant!