Avant le tournoi, des milliers de mots ont été écrits à propos des meneurs techniques de la sélection croate – à juste titre. On aurait aussi pu rédiger 1001 chroniques sur leur courage et leur ténacité. Comme en 2018, ils jouent les prolongations et tiennent le coup de manière magistrale.

On s’inquiétait avant la Coupe du monde de l’état des forces croates si elles enchaînaient les matchs de 120 minutes. Le recul est une bien belle chose. Même si la génération des Modric, Perisic et Lovren s’approche doucement de sa fin, elle ne montre pas que ses jambes sont lourdes si c’est bien le cas.

Oui, il y a eu ce sensationnel but de Neymar – on y reviendra –, mais la copie rendue par le quatuor défensif vêtu de damiers était propre. Josko Gvardiol, plus jeune joueur sur le terrain, a été l’un des plus sereins. L’arrière droit Josip Juranovic, qui avait des pointures comme Neymar, Vinicius et Rodrygo dans les pattes, a offert un match d’anthologie.

La Croatie n’a pas que du savoir-faire. Elle a du savoir-gagner . La seule fois qu’elle a mené un adversaire, c’était en phase de groupe, contre le Canada. La voilà quand même en demi-finales.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Réveille-moi à la fin de ce cauchemar

Quelqu’un d’autre veut une place sur le trône du roi.

Neymar a égalé le record de buts de Pelé en équipe nationale du Brésil de brillante façon. Pour son 77e filet, le no 10 a déployé des efforts qu’on ne lui soupçonnait plus tant il avait paru en deçà de ses capacités physiques depuis le début de la rencontre : ces une-deux joués à la vitesse de l’éclair, cette lucidité pour rester debout malgré les chocs et contourner le gardien, cette finition pétillante en plein dans le toit du filet.

L’histoire s’écrivait toute seule. Il n’y avait plus que 15 minutes à jouer dans les prolongations. Neymar, avec un but emblématique, allait qualifier le Brésil pour les demi-finales, potentiellement contre son rival argentin. Ce Neymar qui semblait bien contenu par la Croatie, ce Neymar en qui Tite garde une confiance absolue même quand on dirait qu’il ne reste plus que quelques vapeurs dans le réservoir.

Les Brésiliens ont-ils cru que le livre était déjà passé à l’impression? Leur gestion de la deuxième prolongation est presque inexplicable. Les boulevards laissés vacants avant l’égalisation de Bruno Petkovic étaient parfaitement évitables. Plus de la moitié de l’équipe brésilienne est dans le dernier tiers quand s’amorce la contre-attaque.

Neymar aurait pu avoir une occasion d’apporter des changements au scénario lors de la séance de tirs au but, mais il n’a même pas eu le temps de le faire – on ne peut que présumer qu’on gardait le meilleur tireur brésilien pour la cinquième tentative, une erreur impardonnable en 2022.

Voici donc que Neymar est battu pour la deuxième fois de suite en quarts de finale du Mondial. Avec la blessure subie en 2014 et la légendaire dégelée contre l’Allemagne qui a suivi, la carrière de Neymar avec l’équipe nationale commence à ressembler à une succession d’occasions ratées. Record ou pas.

Parfaitement parfait

Mais pique le ballon!

Le nom de l’auteur de cette phrase entendue au quatrième étage de Radio-Canada vers la 76e minute demeurera anonyme. Nous dirons simplement qu’il rime avec Olivier Paradis-Levieux.

Le commentaire de l’illustre inconnu est légitime : Neymar est lancé dans la surface de réparation, et seul Dominik Livakovic le sépare du filet. Mais comme on le verra plus tard, la seule manière de battre Livakovic, aujourd’hui, c’était de s’assurer qu’il ne soit plus devant le but.

Plus le match avançait, et plus les arrêts s’accumulaient, surtout, plus le gardien croate avait l’air énorme devant sa cage. Ses interventions contre les attaques brésiliennes ne faisaient pas que garder la marque à zéro. Elles établissaient un standard auquel les Brésiliens devaient se mesurer, comme si quelqu’un augmentait le niveau de difficulté toutes les dix minutes pendant la partie à FIFA à la PlayStation.

Un gardien en transe force les attaquants adverses à trop penser, à se dire qu’il faut être parfait, qu’il faut trouver la plus infime des marges pour mettre le ballon au fond des filets.

Au fait, la tentative de Marquinhos pendant les tirs au but, elle finit où, déjà?