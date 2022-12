Caroline Ouellette au Temple de la renommée de l’IIHF

La Québécoise fait partie des lauréats avec Jimmy Foster, Cristobal Huet, Brian Leetch et Henrik Zetterberg dans la catégorie des joueurs.

(Photo: Getty Images/ Bruce Bennett) Photo : Radio-Canada

Se joindront à eux Sandra Dombrowski, qui deviendra la première femme arbitre à être intronisée, Kalervo Kummola comme bâtisseur, Viktor Szelig et Kimmo Leinonen, respectivement gagnant des trophées Richard Bibi Torriani et Paul Loicq.

Le trophée Torriani est remis à une personne qui a fait preuve de courage et de dévouement, tandis que le trophée Loicq revient à quelqu'un qui a participé à la création du Temple de la renommée.

Les cérémonies d'intronisation auront lieu avant les matchs pour les médailles au Championnat du monde le dimanche 28 mai 2023, à Tampere, en Finlande.

Ouellette, l'une des joueuses les plus titrées et les plus dominantes, a remporté l'or à quatre reprises aux Jeux olympiques et six autres fois au mondial.

Retraitée depuis 2018, elle était une figure imposante sur la glace et une meneuse dans une équipe qui a dominé le jeu pendant plus d'une décennie.

Troisième marqueuse de l'histoire de l'équipe canadienne, derrière Jayna Hefford et Hayley Wickenheiser, elle a amassé 234 points, dont 84 buts, en 205 matchs. Elle a joué son dernier match international en 2015 après 16 ans dans l'uniforme de l'unifolié.

Au cours de sa carrière universitaire avec les Bulldogs de l’Université de Minnesota-Duluth, elle a gagné le championnat de la NCAA en 2003, en plus d'être nommée joueuse par excellence du Frozen Four.

Chez les professionnelles, elle s'est jointe aux Stars de Montréal en 2008, les futures Canadiennes. Ouellette a mis la main sur deux titres de joueuse par excellence de la Ligue canadienne de hockey féminin (CWHL), en 2009 et en 2011, et sur quatre championnats avec l'organisation montréalaise (2009, 2011, 2012 et 2017).