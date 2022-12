Woods et McIlroy feront équipe pour un tournoi télévisé

Le golfeur américain Tiger Woods revient à la compétition samedi après cinq mois d'arrêt aux côtés de Rory McIlroy, avec qui il fera équipe face au duo Jordan Spieth et Justin Thomas dans le cadre de The Match, un tournoi télévisé sur 12 trous.

La semaine dernière, Tiger Woods n'avait pas disputé le Défi Hero World, une compétition internationale qu'il organise chaque année aux Bahamas, en raison d'une fasciite au pied droit.

Tiger Woods, vainqueur de 15 Majeurs, et dont les 82 victoires en PGA le placent à égalité du détenteur du record historique Sam Snead, fera équipe avec Rory McIlroy, vainqueur de 4 tournois majeurs, lors de cette compétition nocturne qui se tiendra au Pelican Golf Club dans la banlieue de Tampa en Floride.

Je peux vous dire une chose , a déclaré Woods. J'ai le no 1 mondial dans mon équipe donc je me sens bien.

Gravement blessé à la jambe dans un accident de voiture subi en février 2021, Woods a fait son retour en compétition cette année au tournoi des Maîtres, où il a joué les 72 trous. Mais il s'est retiré du Championnat de la PGA en mai après trois tours, souffrant de douleurs à la jambe, et n'a pas franchi la coupure à l’Omnium britannique de St Andrew.

Woods, qui a eu 47 ans le 30 décembre, a déclaré que sa blessure au pied n'avait pas d'impact sur son élan, mais qu'elle le faisait souffrir quand il marchait.

Je peux frapper des balles de golf , a déclaré Woods. C'est juste difficile d'aller du point A au point B, donc (la voiturette) va certainement beaucoup aider , a-t-il ajouté.

Spieth, vainqueur de trois Majeurs, et Thomas, qui a remporté son deuxième tournoi majeur cette année au Championnat de la PGA, sont les favoris des parieurs. Ensemble, ils ont fait 4-0 à la Coupe des présidents en septembre et ont une note combinée de 8-2 à la Coupe Ryder et et à la Coupe des présidents.

Mais McIlroy a remporté deux tournois en août et octobre. Avec Woods à ses côtés, même blessé, McIlroy a des chances de l'emporter.

C'est probablement le meilleur joueur de fer qui ait jamais existé... probablement le meilleur golfeur qui ait jamais existé, point final , a déclaré McIlroy.

Woods a également prévu de jouer la semaine prochaine aux côtés de son fils Charlie au Championnat PNC d'Orlando.