Kristopher Letang revient à l’entraînement, 10 jours après son AVC

Âgé de 35 ans, Letang reste absent pour une période indéterminée et l'équipe a dit de son état de santé qu'il serait réévalué quotidiennement .

Letang a affirmé qu'il se sentait très bien après avoir été chaudement accueilli par ses coéquipiers lorsqu'il a patiné sur la glace d'entraînement des Penguins. Le défenseur a trouvé cette expérience effrayante , surtout pour sa famille.

Mes deux enfants, ça leur importe peu que je sois un joueur de hockey ou non, a-t-il déclaré. Ce qui importe, c'est qu'ils aient un père. C'est la même chose pour mon épouse. Elle n'a que faire du hockey. Elle sait qu'il y a bien plus. Après le hockey, il reste encore beaucoup de temps à vivre et tu veux être capable d'apprécier ces moments avec ta famille et tes enfants.

Letang a raté plus de deux mois d'activités en 2014, après son premier AVC, qui a été causé par un petit trou dans la paroi de son cœur. Sa condition a aussi mené à un deuxième AVC, découvert le 28 novembre dernier après avoir fait face à une série de maux de tête débilitants.

Cette fois, les symptômes se sont résolus beaucoup plus rapidement, selon le médecin de l'équipe, le docteur Dharmesh Vyas, qui a décrit cet AVC comme plus petit que celui que Letang a souffert en 2014.

Letang a commencé à patiner seul deux jours seulement après le diagnostic et a été autorisé à reprendre l'entraînement jeudi, bien que Letang et Vyas aient souligné qu'ils n'étaient pas pressés qu'il participe à des matchs.

Nous ne pensons pas que ça soit accéléré de quelque manière que ce soit, a expliqué Vyas. Nous prenons toutes les bonnes précautions pour nous assurer qu'il est sécuritaire de jouer et le moment venu, nous le laisserons pratiquer à nouveau son sport.

L'entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, a indiqué qu'il s'agissait d'un soulagement de voir Letang retourner à l'entraînement.

De le voir faire des progrès, c'est beau à voir, a mentionné Sullivan. Notre équipe médicale qui l'a suivi de très près se sent à l'aise avec certains des progrès qu'il fait et les mesures qu'il a prises. Tout le monde était ravi qu'il rejoigne le groupe.

Letang a signé une prolongation de contrat de six ans pendant l'été, qui s'étendra jusque dans sa quarantaine, si c'est son désir de joueur aussi longtemps. Vyas a noté que les données sur les AVC évoluent , bien qu'il ne soit pas clair si Letang est maintenant plus susceptible d'avoir d'autres AVC maintenant qu'il en a eu un deuxième.

Sélectionné six fois au match des étoiles, Letang est prudent, mais optimiste.

Nous sommes passés par là, a fait savoir Letang. Moi et Dharmesh comprenons clairement que nous allons prendre tout le temps dont nous avons besoin et nous assurer que la recherche est possible et qu'il n'y ait aucun danger pour moi de continuer.

Les Penguins montrent un dossier de 8-1-1 à leurs 10 dernières parties et ils ont remporté leurs trois derniers matchs. Ils ont hâte de revoir Letang dans leur formation, mais seulement quand il sera prêt.