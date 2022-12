Cinq candidats au poste d’entraîneur-chef chez les Alouettes

Les Alouettes ont publié la liste des cinq candidats rencontrés pour le poste d’entraîneur-chef et un seul ne fait pas partie de l’organisation présentement.

Danny Maciocia prévoit toujours nommer son entraîneur avant Noël.

Comme prévu, les trois vétérans du personnel d’entraîneurs montréalais, André Bolduc, Anthony Calvillo et Noel Thorpe, ont pu discuter de leur vision de l’équipe avec Maciocia et le président de l’équipe, Mario Cecchini.

Thorpe a rejoint l'équipe quand Danny Maciocia a congédié Khari Jones et le coordonnateur défensif Barron Miles en début de saison. Il en est à son troisième passage chez les Alouettes et il est un bon ami de Maciocia avec qui il a travaillé à Edmonton et chez les Carabins de l'Université de Montréal.

Anthony Calvillo est devenu entraîneur avec les Alouettes dès 2015, après sa glorieuse carrière de 20 saisons dans la LCF. Il n'a jamais été entraîneur-chef, contrairement à Bolduc qui a dirigé le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke avant de se joindre au personnel d'entraîneurs des Alouettes en 2014. Bolduc est l'entraîneur avec le plus d'ancienneté au sein de l'équipe actuelle.

Les deux autres candidats sont le coordonnateur des unités spéciales, Byron Archambault, et l’ancien coordonnateur offensif des Roughriders de la Saskatchewan, Jason Maas.

Archambault n’a que 32 ans et il est, de loin, le plus jeune du groupe. Sa candidature est un peu plus surprenante étant donné qu’il n’a jamais occupé le poste d’entraîneur-chef à quelque niveau que ce soit.

Propulsé au poste de coordonnateur des unités spéciales une semaine avant le début du camp d’entraînement, Archambault a fait de l’excellent travail et a été encensé de toutes parts. Danny Maciocia ne s’est jamais caché pour vanter le leadership de cet ancien des Carabins.

Jason Maas a été remercié par les Roughriders à la fin de la saison. Il a été entraîneur-chef à Edmonton pendant quatre saisons de 2016 à 2019. Il y a maintenu une fiche de 39 victoires et 33 revers, et a perdu trois fois en finale de division.

Comme quart, Maas a passé 9 de ses 11 saisons dans la LCF avec Edmonton où Danny Maciocia a été son coordonnateur offensif et son entraîneur-chef.