Marielle Thompson gagne l’argent à Val Thorens

La Britanno-Colombienne, médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Pékin et championne olympique huit ans plus tôt à Sotchi, n'a été devancée que par la Suédoise Sandra Naeslund, championne de la Coupe du monde et des JO.

Thompson avait pris les commandes de la course jusqu'au premier chrono intermédiaire, mais Naeslund s'est faufilé en tête à la sortie d'un virage serré.

La Suisse Talina Gantenbein a pris le 3e rang.

Marielle Thompson remporte la médaille d'argent à l'épreuve de ski cross de Val Thorens. Photo : Getty Images / Alexis Boichard/Agence Zoom

La Québécoise Hannah Schmidt a gagné la petite finale et a conclu au 5e échelon.

Chez les autres Canadiennes, le parcours de Tiana Gairns a pris fin dans les quarts de finale, et elle s'est classée au 11e échelon. Abby McEwen a terminé 18e des qualifications, tandis que Courtney Hoffos a chuté à cette même étape.

Côté masculin, la journée s'est avérée plus décevante pour les représentants de l'unifolié. Kevin Drury a été le seul à atteindre les quarts de finale, et il a abouti en 13e position.

Kristofor Mahler (18e), Reece Howden (19e), Jared Schmidt (22e) et Brady Leman (25e) se sont arrêtés en huitièmes de finale, tandis que Gavin Rowell (33e), Carson Cook (39e) et Zach Belczyk (45e) ont subi le même sort en qualifications.

La victoire est allée à l'Autrichien Johannes Rohrweck qui a eu le dessus sur l'Allemand Tobias Müller et sur le Suisse Jonas Lenherr.

Une autre épreuve de ski cross aura lieu vendredi.

Le début de la saison a été retardé en raison de l'annulation de la Coupe du monde qui était prévue à la station française des Deux Alpes les 4 et 5 novembre.