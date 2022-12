Cinq buts pour Tage Thompson à Columbus et un troisième gain pour les Flames

L’Américain de 25 ans a inscrit cinq buts dont quatre en première période dans un gain de 9-4 des Sabres de Buffalo.

En inscrivant quatre buts en 16 min 40 s dans le premier tiers, Thompson n’a toutefois pas réussi à décrocher le record de rapidité dans l’histoire de la LNH, puisque Joe Malone avait inscrit quatre buts en 8:45 en février 1921.

Seulement quatre joueurs dans la LNH ont inscrit quatre buts en première période.

Dave Andreychuk a été le seul autre joueur des Sabres avec cinq buts dans un match, le 6 février 1986.

Le deuxième filet de Thompson a été inscrit en deuxième période. Il a aussi obtenu un point sur le premier but de la rencontre, inscrit par Dylan Cozens.

Rasmus Dahlin, Peyton Krebs et Alex Tuch ont été les autres buteurs des Sabres, qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs.

Jeff Skinner a amassé quatre passes - une de plus que Tuch.

Ukko-Pekka Luukkonen a fait 20 arrêts.

Patrik Laine et Gustav Nyquist ont réussi des doublés dans une cause perdante.

Le gardien partant Joonas Korpisalo a flanché trois fois sur neuf. Elvis Merzlkins a été battu six fois en 21 tirs.

Les Blue Jackets ont perdu leurs trois dernières rencontres.

Ils étaient battus à la maison pour une sixième fois de suite.

Buffalo est la deuxième équipe cette saison à avoir inscrit neuf buts au cours du même match, après le Kraken de Seattle qui avait battu les Kings de Los Angeles 9-8 en prolongation la semaine dernière.

Trois points pour Andersson

Rasmus Andersson a inscrit le but victorieux alors qu'il restait un peu plus de quatre minutes à écouler et les Flames de Calgary ont battu le Wild du Minnesota 5-3, mercredi soir.

Tyler Toffoli et Rasmus Andersson célèbrent un but. Photo : Getty Images / Derek Leung

Andersson a ajouté deux mentions d'aide pour les Flames, qui ont surmonté un début de match désastreux pour signer un troisième gain de suite.

Tyler Toffoli a touché la cible à deux occasions, dont une dans un filet désert, alors que Nazem Kadri et Blake Coleman ont tous deux ajouté un but pour la troupe albertaine. Elias Lindholm a récolté trois assistances.

Dan Vladar a accordé deux buts lors des trois premiers tirs dirigés vers lui, mais il s'est ressaisi pour finalement terminer le match avec 25 arrêts. Il a enregistré une quatrième victoire d'affilée.

Kirill Kaprizov a marqué un but dans un septième match consécutif et il a obtenu au moins un point dans une 14e partie de suite pour le Wild, qui a vu sa séquence de quatre victoires prendre fin.

Mason Shaw et Jon Merrill ont aussi trouvé le fond du filet pour les visiteurs. Marc-André Fleury a repoussé 22 rondelles.