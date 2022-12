Nancy était désintéressé par le projet du CF Montréal, affirme Gervais

Gabriel Gervais assure que le projet montréalais n'intéressait plus Wilfried Nancy et c'est pourquoi, contre son gré, il a accepté de libérer l'entraîneur-chef du CF Montréal de ses engagements contractuels, ce qui a permis à Nancy d'être présenté mardi comme nouveau patron du Crew de Columbus.

Wilfried était lié avec nous pour la saison 2023. Malgré les efforts déployés par le club pour qu'il poursuive avec nous le projet du CF Montréal, (...) il nous a demandé de le libérer de ses engagements contractuels. Nous avons pris acte de son désintérêt à poursuivre sa carrière avec nous, a affirmé le président du CF Montréal lors d'une conférence de presse au Centre Nutrilait.

Gabriel Gervais Photo : Radio-Canada / Charles Contant

De son côté, Wilfried Nancy a dit qu’il a toujours été transparent avec le CF Montréal et que les dirigeants savaient qu’il voulait quitter l'équipe.

« Tout a été clair dès le début. Le club était au courant que je voulais partir depuis longtemps. J'ai été loyal au niveau du club. J'ai appris à me connaître, toutes les décisions que je prends, c'est cohérent avec la personne que je suis. C'était le moment de partir, ça s'est fait naturellement. » — Une citation de Wilfried Nancy

Quand Nancy est devenu disponible, il y a environ trois semaines, a précisé Gervais, le Crew n'a pas tardé à se manifester.

Le Crew resterait à Columbus Photo : Major League Soccer

Le président et directeur général du Crew, Tim Bezbatchenko, a d'ailleurs admis lors de la conférence de presse tenue à Columbus, que Nancy était sa cible no 1.

De voir ce qu'il a fait (...) avec des joueurs dont les autres clubs ne voulaient pas, ça en a fait notre candidat no 1, a-t-il déclaré. Dès que nous avons su qu'il était disponible, nous avons tâté le terrain. Nous avons fait nos recherches et avons étudié d'autres candidatures, mais il était clair que Wilfried était notre premier choix.

Nancy occupait les fonctions d'entraîneur-chef depuis le 8 mars 2021. Auparavant, il avait été entraîneur adjoint de la première équipe depuis le 7 janvier 2016. Il avait aussi été entraîneur de l'Académie de l'Impact, de 2011 à 2015. Après une décennie dans la métropole québécoise, Colombus était un nouveau projet qui l’emballait.

J'ai eu l'opportunité que le Crew me contacte et qu'il avait un désir de collaborer, a raconté Wilfried Nancy. Le Crew c'est un projet qui est super intéressant, une vision claire, je me suis rendu compte rapidement que c'était un projet intéressant. Il n'y a pas de comparaison à faire avec Montréal.

Main tendue

Nancy, qui est âgé de 45 ans, avait encore une année à écouler à son contrat avec le CF Montréal. Outre son désintérêt, Gervais n'a pas voulu s'étendre sur les raisons qui ont poussé Nancy dans les bras du club de l'Ohio, invitant les médias sur place à demander à l'entraîneur d'expliquer son choix.

Une chose est claire : la date du 9 juillet doit être entourée au crayon gras pour expliquer en partie ce départ. Après cette défaite gênante à domicile devant le Sporting KC, le propriétaire Joey Saputo veut venir invectiver les joueurs dans le vestiaire. Nancy a refusé. Il y a eu engueulade. Nancy parlera plus tard de valeurs auxquelles il tient à ne pas déroger.

Malgré tout, assure Gervais, Saputo a admis son erreur.

Joey Saputo Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Après le match contre New York (City FC) et notre élimination, Joey Saputo est descendu dans le vestiaire pour parler aux joueurs, après avoir demandé la permission à Wil. Il s'est exprimé très honnêtement, s'excusant d'avoir sous-estimé ce groupe, qui avait dépassé ses attentes, a raconté Gervais. ll a tour à tour remercié tous les membres de l'organisation, dont Wilfried et son staff, a ajouté le président. Il lui a tendu la main, mais ce n'était pas réciproque. Quand tu frappes un mur de la sorte, il faut avancer.

Wilfried Nancy n'a pas voulu commenter ce sujet en conférence de presse, mais à la question d'un journaliste qui lui demandait s'il quittait le CF MTL à cause d'un conflit avec Joey Saputo, après une longue pause... Wilfried Nancy a répondu : je pars pour un tout, ma décision est prise.

Nouveau visage

Malgré ce gros morceau qui part, l'organisation ne bronche pas et gardera le cap, c'est-à-dire d'être une organisation qui n'attire pas de gros noms, mais qui développe des trouvailles dans le but de les vendre à de plus gros clubs.

Djordje Mihailovic et Ismaël Koné. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Le CF aura donc un tout autre visage quand il entreprendra sa nouvelle saison dans quelques mois. En plus de Nancy, il a perdu Ismaël Koné et Alistair Johnston dans la dernière semaine, après le départ confirmé avant la fin du calendrier de Djordje Mihailovic. Ce sera un beau défi que de vendre cette nouvelle formation à ses partisans.

On a de bons jeunes joueurs qui peuvent remplacer les joueurs qui ont quitté, a expliqué Gervais. Mais si je vous pose la question : en début de saison, pensiez-vous que Koné ou Johnston allaient connaître ce genre de saison? Probablement pas. Il y a d'autres joueurs qui vont avoir la chance de se prouver. Ce projet mis en place par Olivier Renard il y a trois ans commence vraiment à s'activer. Ça va servir d'attrait pour d'autres joueurs qui souhaitent venir ici se développer (...) s'ouvrir des portes vers les équipes nationales ou l'Europe, je vois ça d'un bon œil.

La recherche d'un nouvel entraîneur est déjà amorcée. Gervais et Renard souhaitent un entraîneur qui voudra jouer un peu le même style que Nancy tactiquement et qui adoptera le projet du CF Montréal. D'autres critères seront considérés, comme la connaissance du français.

C'est un critère important, mais ce n'est pas le seul, a toutefois rappelé Gervais quand on lui a parlé de l'entraîneur du Forge FC, Bobby Smyrniotis, dont le nom alimente les rumeurs. De penser qu'un candidat va cocher toutes les cases, ce sera difficile, mais c'est quelque chose d'important pour nous.