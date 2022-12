Piper Gilles et Paul Poirier se couvrent d’or aux finales des Grands Prix

Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont remporté l'or en danse sur glace lors de la finale des Grands Prix de l'ISU de patinage artistique à Turin, samedi.

Après plus de 10 ans ensemble, c'est un premier titre pour le duo en finale des Grands Prix.

Sur la musique d'Evita, de Madonna, Gilles et Poirier ont amassé 129,71 points dans leur programme libre.

Avec une note cumulative de 215, 64, les Canadiens ont devancé les Américains Madison Chock et Evan Bates (211,94) et des Italiens Charlene Guignard et Marco Fabri (206,84).

Nous nous sommes sentis très bien aujourd'hui du début à la fin, a lancé Gilles. J'ai dit à Paul après que nous ayons terminé : "Je pense que c'est la fois où nous avons été le plus dans le moment présent de toute la saison."

Nous n'avons pas rivalisé avec nos autres performances, nous avons juste patiné aujourd'hui (samedi). Je pense que ç'a surpassé les autres programmes parce que nous sommes juste tombés amoureux du moment présent et du sentiment. Et c'était merveilleux.

L'autre duo de l'unifolié, Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen ont terminé au 6e rang (196,15).

Médaillés de bronze aux Mondiaux en 2021, Gilles et Poirier n'avaient jamais grimpé sur le podium de la finale, terminant cinquièmes en 2014 et en 2019.

Ils ont remporté les deux compétitions en Grand Prix cette saison, soit les Internationaux de Patinage Canada et le Grand Prix d'Espoo.

Revoyez la performance en or du duo canadien lors du programme libre :