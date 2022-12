Le CIO veut se donner du temps avant d’attribuer les JO d’hiver de 2030

Le Comité international olympique (CIO) veut se donner un peu plus de temps avant d'attribuer l'organisation des Jeux d'hiver de 2030, en raison notamment des défis présentés par les changements climatiques, a indiqué mardi l'instance.

L'élection de la ville hôtesse n'aura pas lieu au cours de la 140e session du CIO en 2023 comme initialement prévu, a annoncé l'organisation lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion de sa commission exécutive.

La commission chargée de l'attribution de ces Jeux a remis un rapport qui a donné lieu à une discussion plus large sur les changements climatiques et sur la durabilité des sports d'hiver , a précisé l'organisation, qui souhaite donc s'accorder plus de temps pour étudier tous ces facteurs .

Dans un contexte de raréfaction des villes candidates à l'organisation des JO d'hiver, il a également été question d'une double attribution de l'organisation de ceux de 2030 et de 2034 afin d'instaurer un climat de stabilité pour les sports d'hiver.

Aucune conclusion n'a toutefois été tirée, car cette question nécessite d'être plus approfondie , a ajouté le CIO.

À la fin octobre, le gouvernement de la Colombie-Britannique avait retiré son appui à la candidature de Vancouver pour accueillir les Jeux olympiques de 2030.

Sapporo a déposé sa candidature pour 2030, tandis que Salt Lake City se dit prête à accueillir les JO en 2030 ou 2034. Sapporo a tenu les JO d’hiver en 1972.