Le Maroc fait tomber l’Espagne et file en quarts pour une première fois au Mondial

Le Maroc atteint pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la Coupe du monde, mardi, en faisant chuter l'Espagne à l'issue des tirs de barrage (0-0, 3-0 aux tirs au but) à Doha, au Qatar.

Les Lions de l'Atlas se sont imposés sur la Roja, couronnée championne du monde en 2010, au terme d'une séance de tirs au but où pas moins de trois Espagnols ont manqué leurs tentatives.

Seul pays en quarts de finale ne provenant pas de l'Europe ni de l'Amérique du Sud, le Maroc affrontera au prochain tour le vainqueur du duel qui oppose en après-midi les sélections portugaise et suisse.

Le défenseur Hachraf Hakimi a été le troisième marqueur de l'équipe marocaine et a ainsi confirmé la superbe performance du gardien Yassine Bounou, infranchissable pendant les tirs de barrage.

Avant d'affronter les Espagnols, le meilleur résultat des Marocains dans la compétition reine du soccer était une présence en huitièmes de finale en 1986.

L'opposition de style tant attendue a bien eu lieu entre l'Espagne, avec son jeu de passes courtes, et le Maroc, avec ses contres et ses victoires fondées sur une excellente défense, soit la meilleure du tournoi avec un seul but accordé en quatre rencontres.

La Roja a bien eu la possession, mais n'est pas parvenue à faire sauter le verrou marocain, se perdant souvent dans des séquences longues et des passes latérales.

Pire encore, l'Espagne n'a cadré que deux frappes, une de moins que les Marocains, avant la séance de tirs au but.

L'histoire s'est ainsi répétée pour la Roja, sortie par une équipe à sa portée, la Russie, lors du Mondial de 2018.

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique avait pourtant prévu ce cas de figure en demandant à ses joueurs de se préparer à l'exercice.

Enrique avait aussi affiché sa confiance envers son trio de gardiens, dont le titulaire Unai Simon.

Toutefois, c'est bien Bounou, le portier du Séville FC, qui a pris la lumière en fin de match en arrêtant deux tirs au but de Carlos Soler et de Sergio Busquets, alors que celui de Pablo Sarabia a heurté le poteau.

Il a confirmé ce qui apparaît comme une évidence à l'issue du combat remporté contre l'Espagne : le Maroc possède bien la meilleure défense de la compétition, qu'aucun joueur adverse n'a encore trompée.

Seul le défenseur central Nayef Aguerd a déjoué, bien malgré lui, son gardien contre le Canada.

Les attaquants du Portugal et de la Suisse sont prévenus.