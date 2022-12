L’heure des chocs au Qatar

France-Angleterre: Mbappé contre Kane et un certain Bellingham

L’un des plus gros chocs est sans aucun doute celui entre l'Angleterre et la France. Curieusement, c’est la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde que ces deux nations se retrouveront en phase finale du tournoi.

Déjà, la rencontre historique fait les gros titres. Le quotidien sportif français L’Équipe met en une God Save notre King avec une superbe photo du jeune Kylian Mbappé. Le même qui a propulsé deux missiles lors du match contre la Pologne.

Les Anglais ne sont pas en reste avec la une du Daily Express: Yes, We Kane, du nom du meneur de jeu anglais Harry Kane, auteur d’un but contre le Sénégal et véritable peste des défenses.

Ce duel est loin des traditionnelles invectives entre les deux nations. Plus question ici de mangeurs de grenouilles français contre les roastbeef anglais. On compare la jeunesse du jeune prodige Mbappé à celle de l’expérimenté Kane.

Harry Kane Photo : Getty Images / Dan Istitene

Même si la presse anglaise fait ses unes avec la photo du vétéran, on ajoute tout de même que la réussite des Three Lions tient surtout à l’exploit d’une équipe et non d’un seul homme. Comme si cela n’était pas suffisant, on en rajoute une couche avec le duel de la jeunesse.

D’un côté, le talent de Mbappé qui se révèle de plus en plus, de l’autre, celui d’un autre jeune, le milieu de terrain Jude Bellingham. À 19 ans, il fait déjà tourner toutes les têtes.

La table est donc mise. Et puisque l’on parle de table, allons-y une dernière fois avec les mangeurs de grenouilles contre les roastbeef.

Le Maroc est devenue a première nation africaine à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde depuis le Ghana en 2010. Photo : Getty Images / Julian Finney

Maroc-Portugal : une autre page d'histoire à écrire pour le Maroc, mais attention à la nouvelle vedette portugaise

Ils se sont battus comme des lions et ont mérité leur surnom et, surtout, leur qualification historique. Le Maroc devient le quatrième pays africain à se rendre en quart de finale après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. L'honneur de l'Afrique est sauf!