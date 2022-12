Wilfried Nancy quitterait Montréal et deviendrait le nouvel entraîneur du Crew

Le quotidien de l'Ohio, citant une source de la MLS, affirme que l'annonce majeure du Crew qui sera faite lors d'un point de presse à 10 h (HNE) à Columbus est pour dévoiler l'identité de son nouvel entraîneur, qui serait le Français de 45 ans. Le Crew a congédié Caleb Porter en octobre dernier après quatre saisons comme entraîneur-chef.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

À la fin de la saison 2022 du CF Montréal, la meilleure du club depuis son entrée en MLS, les questions sur le retour de Wilfried Nancy à la barre de l'équipe avaient dominé les points de presse de fin d'année.

Le directeur sportif Olivier Renard avait déclaré que le club en entier aimerait bien qu'on le prolonge et que l'option sur le contrat du technicien français pour 2023 avait été activée depuis longtemps.

Puisque Nancy est sous contrat pour la prochaine saison, une compensation devrait être versée au CF Montréal pour obtenir ses services.

Arrivé au club montréalais au lancement de son académie, en 2011, Wilfried Nancy a tranquillement monté dans les rangs avant de devenir adjoint en 2016 de l'équipe première. Puis en mars 2021, après le départ soudain de Thierry Henry le mois plus tôt, il a été nommé entraîneur-chef des Montréalais.

À sa première saison, le CF a raté les éliminatoires de la MLS, mais était parvenu à se qualifier pour la Ligue des champions de la CONCACAF. En 2022, une fiche de 20 victoires, 9 défaites et 5 matchs nuls a permis à l'équipe de terminer au 2e rang de l'Association Est. Le CF a finalement été éliminé en demi-finales de l'Est par le New York City FC.

Nancy a terminé au 2e rang du scrutin comme entraîneur-chef de l'année en MLS en 2022 par 0,1 % au scrutin derrière Jim Curtin de l'Union de Philadelphie.

Le départ de Nancy s'ajouterait donc à ceux de plusieurs joueurs clé du onze montréalais, vendus à des clubs européens, Djordje Mihailovic transféré au club néerlandais AZ Alkmaar en août dernier, Alistair Johnston, entériné samedi, à destination du Celtic de Glasgow, en première division écossaise, et le dernier en lice étant Ismaël Koné, annoncé lundi pour Watford FC en deuxième division anglaise.

Le président et chef de la direction du CF Montréal Gabriel Gervais rencontrera les médias mardi à 13 h (HNE).