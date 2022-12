Quand le sport nuit à la santé mentale

Le sport de haut niveau forme des athlètes disciplinés, rigoureux et persévérants.

Mal canalisée, la quête constante du dépassement de soi et de l’excellence peut vite se transformer en obsession de performance et faire des ravages sur la santé mentale. Est-ce possible de repousser ses limites sans tomber dans l’excès?

Dans cet épisode de Sportives, point final!, Geneviève Tardif et Roseline Filion discutent avec la quadruple médaillée olympique en patinage de vitesse sur courte piste Kim Boutin et avec l’animatrice Joanie Gonthier.

Kim Boutin fait partie des rares athlètes qui s’autorisent à prendre des pauses durant un cycle olympique. Après un épisode difficile aux Jeux de Pyeongchang en 2018, où elle a reçu des menaces de mort de partisans coréens après avoir remporté le bronze au 500 m, l’athlète a fait le choix de se retirer du circuit pour prendre soin de sa santé mentale. Une décision risquée dans un milieu où chaque performance compte, mais qui s’est avérée finalement payante.

Joanie Gonthier a été chroniqueuse météo pendant quatre ans à la populaire émission Salut Bonjour. Son ascension rapide sur la scène télévisuelle québécoise est malheureusement accompagnée de troubles alimentaires, d’anxiété et de dépression.

Dans son récit autobiographique intitulé J’ai menti, l’animatrice raconte comment elle a atteint le fond du baril et puisé dans ses dernières ressources afin de se sortir de ce cycle autodestructeur. Elle souhaite aujourd’hui venir en aide à ceux qui traversent des périodes semblables, notamment les jeunes, en partageant son expérience.