Le transfert d’Ismaël Koné au Watford FC est confirmé

Le transfert entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Le joueur de 20 ans a disputé une première saison professionnelle avec le onze montréalais la saison dernière.

Je veux remercier le club pour tout ce qu’il a fait pour moi, a mentionné Koné. J’ai grandi en tant que joueur, mais aussi à l’extérieur du terrain. J’avais beaucoup de choses à comprendre, mais les gens ici m’ont aidé à me développer. Je suis reconnaissant parce que j’ai eu l’opportunité de commencer ma carrière à la maison.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

En 26 rencontres du calendrier, dont 18 départs, Koné a amassé deux buts et cinq passes décisives

Nous sommes très heureux pour Ismaël. Son évolution et le dénouement de ce transfert ont été très rapides, a déclaré le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard. Le club l’a aidé à grandir comme joueur, mais aussi comme individu, et je suis fier de sa progression. Quand le talent est là, ce n’est pas une question d’âge ou d’expérience. Il a fait son choix parmi plusieurs options qui s’offraient à lui. Ismaël est certainement un bel exemple pour les jeunes montréalais et québécois.

L'ancien du CS Saint-Laurent a reçu ses premières invitations avec l'équipe canadienne cette année au tournoi de qualification de la CONCACAF.

Il a marqué un but en neuf sélections. À la Coupe du monde au Qatar, le jeune joueur né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a disputé 109 minutes de jeu en trois rencontres, chaque fois entré en cours de jeu.

Plus de détails à venir.