Les Cowboys renversent les Colts avec 33 points au quatrième quart

Le majeur de Hooker était le premier des quatre revirements des Colts au quatrième quart, et ils ont tous mené à des touchés.

Les Cowboys menaient 21-19 au début du quatrième quart lorsque Dak Prescott a lancé la dernière de ses trois passes de touché pour donner le ton à ce quart fou.

Ç'a été le quart le plus prolifique pour les Cowboys (9-3) depuis au moins 1991. Et c'est la troisième fois dans l'histoire de la NFL qu'une équipe a marqué 33 points ou plus lors de l'ultime quart.

Matt Ryan a lancé sa troisième passe interceptée du match et a été victime d'un échappé au cours de cette fin de match cauchemardesque pour les Colts (4-8-1). La formation d'Indianapolis présente un dossier d’une victoire et trois revers depuis l’entrée en poste de l'entraîneur-chef par intérim Jeff Saturday. La déroute de dimanche porte à trois la séquence de défaites des Colts, une sixième à leurs sept derniers matchs.

Ryan, auteur de 18 passes de touché, dont 2 face aux Cowboys, compte aussi 18 revirements cette saison (13 interceptions, 5 échappés perdus), ce qui lui confère la tête de la ligue à ce chapitre, 3 de plus que le quart des Bills de Buffalo Josh Allen.

Michael Gallup a capté deux passes de touché et CeeDee Lamb a saisi l'autre après avoir roulé sur le demi de sûreté Rodney McLeod fils. Les Cowboys accusent deux matchs de retard sur les Eagles de Philadelphie, meneur de la Division est de l'Association nationale.

Tony Pollard, Ezekiel Elliott et la recrue Malik Davis ont inscrit des majeurs dans le quatrième quart pour la formation texane. Pollard a aussi réussi un touché au deuxième quart.