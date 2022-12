Les Jets surgissent de l’arrière pour surprendre les Ducks

Morgan Barron et Mark Scheifele ont marqué deux buts rapides en fin de troisième période pour mener les Jets de Winnipeg vers une victoire de 5-2 aux dépens des Ducks d'Anaheim, dimanche.

Les deux équipes étaient à égalité 2-2 quand Barron a touché la cible à 13:23. Scheifele a suivi avec son 13e but de la campagne, moins de deux minutes plus tard.

Saku Maenalanen et Nate Schmidt ont tous récolté un but et une assistance pour les Jets. Dylan Samberg a réussi son premier filet dans la LNH alors que Kyle Connor a ajouté deux aides.

Connor Hellebuyck a réalisé 28 arrêts pour la formation manitobaine, qui termina son séjour de quatre duels à domicile en accueillant les Panthers de la Floride, mardi.

Jakob Silfverberg et Brett Leason ont répliqué pour les Ducks, qui n'ont pas gagné à leurs six dernières sorties (0-4-2).

Anthony Stolarz a repoussé 35 rondelles pour les Ducks, qui venaient de s'incliner 5-4 en tirs de barrage face au Wild du Minnesota, samedi.