Marner établit un record des Maple Leafs avec un 19e match de suite avec un point

Marner a touché la cible en avantage et en désavantage numérique.

Marner a ouvert le pointage après avoir accepté une passe de derrière le filet de David Kampf à 5:18 de la deuxième période. L'ailier droit a battu la marque des Maple Leafs établie par Darryl Sittler en 1977-1978 et égalée par Eddie Olczyk en 1989-1990. Le record de la LNH est de 51 matchs et a été établi par Wayne Gretzky (1983-1984).

Alex Killorn a joué aux héros en prolongation. Il a marqué depuis le cercle droit, 33 secondes après la mise au jeu.

Vladislav Namestnikov, Nikita Kucherov et Ross Colton ont touché la cible pour le Lightning alors qu'Andrei Vasilevskiy a réalisé 36 arrêts.

Steven Stamkos a prolongé sa séquence de match avec au moins un point à 10, grâce à une aide sur le but de Kucherov. Stamkos compte cinq séries de 10 points en carrière. Seuls Martin St-Louis (sept) et Kucherov (six) en ont plus dans l'histoire du club.

Matt Murray a arrêté 29 tirs dans la défaite alors que William Nylander a aussi marqué un but.

Sharks 2 - Sénateurs 5

Claude Giroux a inscrit deux buts et une aide et il a guidé les Sénateurs d'Ottawa vers une victoire de 5-2 face aux Sharks de San Jose, samedi.

Brady Tkachuk, Tim Stützle et Thomas Chabot ont également fait bouger les cordages pour les Sénateurs. Anton Forsberg a repoussé 35 lancers.

Tomas Hertl a réussi un doublé pour les Sharks. Kaapo Kahkonen a réalisé 34 arrêts.

Les Sénateurs ont marqué leur troisième but en avantage numérique du match à 5:18 du troisième tiers. Mathieu Joseph a mis la table pour Chabot, qui a porté la marque à 4-2 en faveur de l'équipe locale.