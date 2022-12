Mitchell finit 2e de la Ligue des champions en sprint, Guillemette 5e en endurance

Tenue depuis le début du mois de novembre dans quatre pays pour cinq manches, la Ligue des champions regroupe deux épreuves pour les sprinteurs (keirin et vitesse) et deux épreuves pour les pistards spécialistes de l'endurance (scratch et élimination).

Bien positionnés au haut de leur classement respectif, Kelsey Mitchell et Mathias Guillemette pouvaient encore aspirer aux grands honneurs samedi.

Gagnante d'un des cinq keirins, Mitchell a été battue au final par la Française Mathilde Gros, qui a remporté quatre des cinq manches de vitesse. Même si le titre était déjà promis à la Française, les deux rivales ont eu l'occasion de s'affronter une dernière fois en face à face en finale de la vitesse, mais cette fois encore, c'est Gros qui a vaincu.

Avec 127 points (20 points pour une victoire, 17 pour une deuxième place, etc.), Mitchell a conclu à 13 points de la gagnante.

En endurance, le jeune cycliste de Trois-Rivières Mathias Guillemette a connu une première journée plus difficile samedi. Régulier comme une horloge depuis le début de la Ligue des champions à la course d'élimination (1er, 3e, 2e et 2e), ce qui lui avait notamment permis d'enfiler le maillot de meneur après deux manches, le Trifluvien s'est fait surprendre et a été éliminé en 12e position. Du même coup, ses minces espoirs de victoire finale se sont envolés. Il avait accroché plus tôt une 6e place au scratch, tout juste derrière son coéquipier Dylan Bibic.

C'est le Suisse Claudio Imhof qui a été sacré au général de l'endurance avec 125 points devant l'Espagnol Sebastian Mora Vedri. Guillemette a terminé avec 107 points.