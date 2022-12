Mikaël Kingsbury collectionne les succès à Ruka

Samedi, en ouverture de la saison de la Coupe du monde de ski acrobatique à Ruka, le bosseur canadien est monté sur la plus haute marche du podium pour la 10e fois dans la station finlandaise… et une 75e fois dans sa carrière.

En tête après les qualifications et la première finale, l’homme aux 21 globes de cristal a récolté 84,5 points à sa troisième descente (super finale), sa meilleure prestation de la journée, de quoi réjouir ses parents présents au bas de la piste pour la première fois à Ruka.

Kingsbury a nettement dominé ses rivaux, terminant avec quatre points d'avance sur son grand rival japonais, Ikuma Horishima. Son bon ami australien Matt Graham (80,12 pts) a complété le podium.

J’adore ça ici. C’est vraiment spécial avec ma 10e victoire. Mes parents sont ici, et c’est la première fois qu’ils viennent à Ruka. C’est un super début de saison. La compétition est forte et je suis content de m’emparer du dossard jaune pour la prochaine course , a déclaré le skieur de 30 ans au bas de la piste.

Entré par la petite porte en finale après sa 16e position en qualifications, Gabriel Dufresne a terminé au 11e échelon (75,24 pts).

Les cinq autres bosseurs canadiens ont tous été stoppés lors des qualifications. Elliot Vaillancourt a conclu en 18e place, Kerrian Chunlaud en 22e, Alexandre Lavoie en 23e, Daniel Tanner en 33e et Julien Viel en 38e. Pour l'Albertain Tanner et le Québécois Viel, il s'agissait d'une deuxième épreuve en Coupe du monde après celle de Mont-Tremblant en janvier dernier.

Chez les femmes, la victoire est allée à l’Australienne Jakara Anthony (81,69 pts). La Française Perrine Laffont et la Japonaise Anri Kawamura ont obtenu le même score, 78,33, mais Laffont a hérité de second rang grâce à une meilleure note pour ses virages.

Aucune Canadienne n'a accédé à la finale. Laurianne Desmarais-Gilbert s'est classée 18e, tout juste devant sa coéquipière Maia Schwinghammer, 19e.

Plus de détails à venir.