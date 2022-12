Alistair Johnston prend le chemin de l’Écosse

Les deux clubs ont annoncé le transfert samedi, sans dévoiler le montant de l’indemnité. Différents médias spécialisés situent cependant le montant du transfert dans les environs de cinq millions de dollars canadiens.

Le Celtic a précisé que Johnston avait signé un contrat de cinq saisons et qu’il rencontrera ses nouveaux coéquipiers à la fin de la semaine prochaine, même si son acquisition ne sera officielle qu’à l’ouverture du marché de janvier.

Je suis ravi puisque [Johnston] est un joueur que nous ciblons depuis longtemps, a déclaré l’entraîneur du Celtic, Ange Postecoglou. Son parcours est intéressant. Il a dû travailler très fort pour atteindre son niveau d’aujourd’hui, et nous sommes très contents d’en arriver à cette entente. Je crois qu’il a aussi bien fait à la Coupe du monde.

Je veux remercier Alistair, l’homme, pour son professionnalisme et sa mentalité dans tout ce qu’il a fait avec le club, mais aussi le joueur qui nous a apporté beaucoup sur le terrain et à l’extérieur, à Montréal et en équipe nationale, a déclaré le vice-président et Chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard. Il est un exemple de comment nous voulons voir les choses évoluer avec un joueur qui s’amène avec des idées claires et qui donne tout pour l’équipe.

À 24 ans, Johnston a participé aux trois rencontres du Canada à la Coupe du monde au Qatar. Il venait de conclure une saison de 33 matchs, dont 30 titularisations, avec le CF Montréal, pour 4 buts et 5 passes décisives. Il était encore sous contrat jusqu’à la fin de la campagne 2023, avec deux années d’option par la suite.

Johnston avait été acquis du Nashville SC en décembre 2021 contre un montant d’allocation de un million de dollars. Conformément à l’entente intervenue à ce moment, Nashville recevra 10 % du montant de l’indemnité du transfert de Johnston vers l’Écosse.