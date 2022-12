Brady Tkachuk se prend pour Gordie Howe face aux Rangers

Brady Tkachuk a préparé le premier but des siens, a inscrit le but égalisateur en fin de troisième période et a donné la victoire aux Sénateurs, vendredi soir, en prolongation.

La formation d'Ottawa a pris la mesure des Rangers de New York 3-2 et s'est vengée de son revers de mercredi. Il s'agissait d'un deuxième duel en trois jours pour les deux clubs. Les Rangers ont remporté le premier affrontement 3-1.

Cette fois-ci, Tkachuk, qui a réalisé un tour du chapeau à la Gordie Howe en ajoutant un combat à sa fiche, a été de tous les moments pour les Sénateurs. Il a préparé le but de Tim Stützle avant de lui-même toucher la cible à deux reprises.

Enfin, Tkachuk a glissé la rondelle sous Igor Shesterkin en échappé avec 18 secondes à faire à la prolongation et les Sénateurs, qui n'avaient pas mené du match, se sont sauvés avec les deux points. Cam Talbot a réalisé 25 arrêts dans la victoire.

Thomas Chabot a obtenu deux mentions d'assistance pour les Sénateurs.

Vitali Kravtsov et Mika Zibanejad ont assuré la riposte pour les Rangers. Shesterkin a repoussé 34 tirs dans la défaite.

Un match sens dessus dessous

Les Rangers ont été les premiers à s'inscrire au pointage et ils l'ont fait à mi-chemin en première période. Kravtsov a tenté de diriger un tir vers le filet, mais celui-ci a atteint le défenseur Travis Hamonis près du visage. L'ailier russe a pris son propre retour et a surpris Talbot.

Le défenseur Libor Hajek s'est assuré de préserver l'avance des Rangers avant de retraiter aux vestiaires. En fin de premier vingt, il a stoppé, sur la ligne de but, un tir qui se dirigeait vers le fond des filets.

Les Sénateurs ont eu besoin de mettre la rondelle deux fois dans le filet pour niveler la marque.

Après qu'un but de Claude Giroux a été refusé en raison d'un hors jeu aperçu grâce à la reprise vidéo, Stützle a ramené les deux équipes à la case départ quelques minutes plus tard en deuxième période. Lors d'un avantage numérique, il a bondi sur une rondelle libre dans l'enclave après une mêlée devant le filet et a battu Shesterkin avec un tir du revers. Tkachuk s'est fait complice du but.

En fin de période médiane, les capitaines des deux formations, Jacob Trouba, des Rangers, et Tkachuk, des Sénateurs, se sont livré un combat. S'en suivit un autre combat entre Austin Watson et Barclay Goodrow.

Avec près d'une minute à faire au deuxième vingt, Samuel Blais a eu la chance de redonner l'avance aux Rangers, mais son tir s'est heurté au poteau.

Les Rangers ont retrouvé leur priorité d'un but grâce à un scénario similaire à leur premier filet de la rencontre. Après qu'un tir eut atteint le défenseur Artem Zub en plein visage et qu'il s'est laissé choir sur la glace, Zibanejad a profité de l'espace -- et du temps -- disponible pour faire mouche.

Malgré les brios de Shesterkin en fin de troisième période, Tkachuk a complété son tour du chapeau à la Gordie Howe avec 49 secondes à faire au dernier tiers quand il a redirigé un tir de Chabot derrière le portier new-yorkais. Ce filet a forcé la tenue de la prolongation.

Si Zibanejad n'a pas été capable de profiter de son échappé en prolongation, Tkachuk n'a pas laissé filer une telle occasion. Il a glissé la rondelle sous Shesterkin pour donner la victoire aux siens.