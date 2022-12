Spectaculaire, la Corée du Sud bat le Portugal et passe à l’étape suivante

Le Portugal conserve toutefois sa première place dans le groupe H, puisque le Ghana s'est dans le même temps incliné contre l'Urugay (2-0), dans le match des sélections éliminées.

La Seleçao a donc de bonnes chances d'éviter au stade suivant le Brésil, qui affrontera plus tard le Cameroun, et pourrait plus probablement jouer contre la Suisse, qui dispute son dernier match de groupe à la même heure contre la Serbie.

Les joueurs de Fernando Santos étaient déjà qualifiés pour la phase finale avant la rencontre, et cela s'est vu au Stade Education City de Doha, où ils n'ont pas forcé avant d'être châtié par un but de Hwang Hee-chan au bout du suspense (90e+1).

Hwang Hee-chan a joué les héros pour la Corée du Sud, vendredi au Qatar. Photo : Reuters / WOLFGANG RATTAY

Après un coup de pied portugais, la vedette coréenne Son Heung-min s'est rué vers les cages portugaises avant de servir subtilement l'attaquant de Wolverhampton, qui n'a plus eu qu'à croiser sa frappe devant Diogo Costa.

Les Guerriers Taeguk se sont alors réunis dans le rond central pour regarder la fin de la rencontre entre l'Uruguay et le Ghana, avant le grand soulagement : la Corée du Sud passe au détriment de la Celeste grâce à un plus grand nombre de buts inscrits lors de la phase de groupe (quatre contre deux).

Mais au-delà de ce chiffre, les Coréens ont été récompensés de leur match solide de bout en bout contre le Portugal, un éloge à la patience, tant ils ont su garder un équilibre entre l'attaque et la défense, lors d'une rencontre qu'ils étaient dans l'obligation de remporter.

Un gain en vain de l'Uruguay face au Ghana

Un doublé de Giorgian De Arrascaeta n'a pas suffi à l'Uruguay (2-0) face au Ghana, la Celeste termine derrière la Corée du Sud au classement.

L'Uruguay a longtemps cru tenir sa qualification, mais un but sud-coréen dans le temps additionnel contre le Portugal a mis fin à l'aventure des Sud-américains dans cette édition.

Équipe présente la plus mal placée au classement de la FIFA (61e), le Ghana avait pourtant réalisé un début de tournoi emballant, en perdant de peu contre le Portugal (3-2), puis en battant la Corée du Sud (3-2) à l'issue d'une rencontre à rebondissements.

Cinq buts marqués et une deuxième place derrière le Portugal, déjà qualifié, les Ghanéens arrivaient confiants et revanchards face à des Uruguayens vieillissants et restés muets devant le but depuis le début du tournoi.

Le gardien de l'Uruguay Sergio Rochet a bloqué un tir de pénalité en première mi-temps. Photo : Reuters / AMR ABDALLAH DALSH

Mais après un tir de pénalité bloqué par son gardien en début de rencontre, la Celeste a enfin ouvert son compteur. On attendait Luis Suarez ou Darwin Nunez titularisés en attaque, c'est finalement Giorgian De Arrascaeta, aligné à la place de Matias Vecino au milieu, qui a délivré son équipe.