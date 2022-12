Jake Allen vole le spectacle et la victoire à Calgary

Allen a réalisé 45 arrêts sur 46 tirs, lui qui avait accordé au moins trois buts à chacun de ses cinq derniers matchs. Le vétéran de 32 ans a réussi plusieurs coups fumants pour aider le Canadien à préserver son avance. L'unité d'infériorité numérique du Tricolore a aussi limité les dégâts contre les Flames, qui ont été 0 en 4 avec 12 tirs.

Caufield a marqué le but clé en avantage numérique. L'Américain âgé de 21 ans disputait un 100e match dans la LNH. Son but signifie qu'il a maintenant inscrit 40 buts et 70 points jusqu'ici durant sa jeune carrière.

Juraj Slafkovsky a aussi marqué pour le Canadien (12-10-1), après seulement 13 secondes de jeu en première période. Sean Monahan a récolté deux aides.

Juraj Slafkovsky a marqué après 13 secondes de jeu face aux Flames, le but le plus rapide du Canadien depuis 2010. Photo : La Presse canadienne / Larry MacDougal

Monahan était de retour à Calgary pour une première fois depuis l'échange qui l'a fait passer au Canadien cet été. Il a disputé ses neuf premières campagnes dans la LNH avec les Flames et a reçu une chaleureuse ovation après un bref hommage durant la première pause publicitaire.

Elias Lindholm a marqué l'unique but des Flames (10-10-3). Jacob Markstrom a repoussé 17 tirs.

L'attaquant du Canadien Brendan Gallagher n'a pas disputé la rencontre en raison d'une blessure au bas du corps. Rem Pitlick a été rappelé du Rocket de Laval en cours de journée, mais n'est pas arrivé à temps à Calgary pour participer à la rencontre.

Le Canadien a donc joué avec 11 attaquants et sept défenseurs face aux Flames. Les défenseurs Arber Xhekaj et Chris Wideman ont été insérés dans la formation. Johnathan Kovacevic a été laissé de côté.

Le défenseur Kaiden Guhle a retraité vers le vestiaire en boitant avec une vingtaine de secondes à jouer. Il a été atteint à une jambe par un puissant lancer de Michael Stone.

Le Tricolore jouera son prochain match samedi, quand il rendra visite aux Oilers d'Edmonton.

La clé Allen

Jeudi soir, Slafkovsky a vite donné l'avance au Canadien, profitant d'une sortie hasardeuse de Markstrom pour tirer dans une cage abandonnée après 13 secondes de jeu.

Allen a écrit l'histoire du reste de la première période. Il a multiplié les arrêts difficiles, frustrant notamment Nazem Kadri et Lindholm sur des tirs à bout portant. Il a aussi fermé la porte à Blake Coleman, qui s'était échappé.

Les Flames ont continué à multiplier les assauts en deuxième période. Adam Ruzicka a atteint le poteau lors d'un avantage numérique.

Slafkovsky a obtenu la plus belle occasion du côté du Canadien. Le Slovaque de 18 ans s'est échappé, mais son lancer a également atteint le poteau.

Les Flames ont finalement créé l'égalité avec 29 secondes à faire en deuxième période. Lindholm a profité d'une belle remise de Jonathan Huberdeau pour toucher la cible peu de temps après un revirement du Canadien à la ligne bleue des Flames.

L'équipe locale a ensuite décoché les neuf premiers tirs au but en troisième période, mais c'est le Canadien qui a finalement rompu l'égalité à 6:29. Andrew Mangiapane a été puni pour s'en être pris à Josh Anderson après un coup de sifflet, puis Caufield a marqué grâce à un lancer sur réception lors de l'avantage numérique subséquent.

Allen a continué à briller par la suite, accumulant les arrêts spectaculaires. Il a levé la jambière gauche pour stopper un tir de Lindholm avec 11 minutes à jouer et a frustré Mikael Backlund un peu plus tard, lors d'une attaque à trois contre un des Flames.