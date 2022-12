Eliud Kipchoge disputera le marathon de Boston en avril

Je suis heureux d'annoncer que je disputerai le marathon de Boston en avril, un nouveau chapitre dans ma quête des marathons majeurs , a dit Kipchoge, cité dans un communiqué.

La légende de la course à pied de 38 ans a pour objectif de remporter les six plus grands marathons du monde. Après Chicago (victoire en 2014), Londres (2015, 2016, 2018 et 2019), Berlin (2015, 2017, 2018 et 2022) et Tokyo (2022), il s'attaque donc à Boston. En cas de victoire, il ne lui resterait plus que celui de New York.

Le 25 septembre à Berlin, il avait abaissé son propre record du monde de 2 h 1 min 39 s à 2:01:09, améliorant encore son immense palmarès après avoir remporté deux titres olympiques en 2016 à Rio et en 2021 à Tokyo.

Eliud Kipchoge vise un troisième titre inédit aux JO de Paris en 2024.

Avec son parcours vallonné, le vénérable marathon de Boston, disputé depuis 1897, ne se prête a priori pas à un chrono rapide. Mais il peut constituer un bon test avant la course en France, elle aussi hérissée de montées et de descentes.