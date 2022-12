Un 18e match de suite avec un point pour Mitch Marner

Marner a inscrit un but dans un filet désert pour égaler la marque que partageaient Darryl Sittler (1978-1979) et Eddie Olczyk (1989-1990). L’attaquant de 25 ans est devenu le 23e joueur à connaître une série d’au moins 18 matchs de la LNH avec un point. Marner a amorcé la rencontre avec 6 buts et 17 aides pendant sa séquence de succès.

Pierre Engvall a dénoué l’impasse avec 2 min 27 s à jouer pour donner la victoire aux Leafs. Auston Matthews a aussi marqué, tandis qu’Ilya Samsonov a bloqué 23 tirs.

Matt Nieto a enfilé l’aiguille pour les Sharks. Aaron Dell a stoppé 29 tirs.

Les Maple Leafs, qui revenaient d’un balayage de quatre matchs à l’étranger, montrent un dossier de 8-0-2 à leurs 10 dernières rencontres et de 11-1-4 à leurs 16 dernières.

Jaroslav Halak (à droite) a stoppé 34 rondelles. Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Les Rangers se rassurent contre les Sénateurs

Jaroslav Halak a enregistré une première victoire cette saison avec ses 34 arrêts et les Rangers de New York ont battu les Sénateurs d’Ottawa 3-1.

Jimmy Vesey, Barclay Goodrow et Chris Kreider ont trouvé le fond du filet pour les Rangers, qui ont vu leur séquence de trois revers prendre fin. Ryan Lindgren a participé à tous les buts des siens.

Halak, qui n’a gagné qu’une seule de ses sept décisions cette saison (1-5-1), n’a pas perdu à Ottawa depuis 2009.

Shane Pinto a inscrit le seul but des Sénateurs, qui venaient de gagner les deux derniers matchs de leur voyage de quatre parties en Californie.

Cam Talbot a repoussé 33 rondelles pour la troupe d’Ottawa, qui présente une fiche de 1-7-0 à ses huit dernières rencontres à domicile.