Radio-Canada Sports récompensée par le CIO

Récompensant la meilleure couverture des Jeux olympiques de Beijing 2022, 36 prix ont été décernés dans 12 catégories, dont meilleure couverture, meilleur portrait d'athlète, meilleur contenu sur l'égalité et l'inclusion, ou encore meilleur documentaire olympique. Chaque catégorie récompense trois contenus avec des Anneaux d'or, d'argent et de bronze.

C'est dans la catégorie meilleur portrait d'athlète que Radio-Canada Sports s'est distinguée. Le reportage Maxence Parrot - Le combat, de la série La Quête, a remporté la palme, devant des productions américaine et néo-zélandaise.

Le reportage en question, du journaliste Olivier Pellerin et du réalisateur Jérôme Voyer-Poirier, s'attarde aux mois suivant la réception d'un diagnostic de la maladie de Hodgkin, en décembre 2018. Le cycle olympique de Pékin était à peine entamé que l'athlète de 24 ans, à l'époque, apprenait qu'il était affligé par cette maladie potentiellement mortelle.

Tout juste médaillé d’argent à ses deuxièmes Jeux olympiques, à Pyeongchang, le jeune planchiste a été forcé de délaisser sa passion pour lutter pour sa vie. Affaibli par les traitements, c’est à son sport qu’il s’est accroché pour combattre un adversaire au visage différent. Après un retour fracassant huit mois seulement après son diagnostic, Maxence Parrot a retrouvé sa place parmi les meilleurs au monde.

Le planchiste de Bromont a remporté la médaille d’or du slopestyle aux Jeux de Pékin, la première du Canada à ces JO, et a ajouté le bronze au grand saut.

Maxence Parrot Photo : Getty Images / Catherine Ivill

Une équipe de plus de 80 personnes à Radio-Canada a travaillé à la couverture numérique des JO de Pékin.

CBC s'est aussi distinguée, obtenant l'Anneau d'or dans la catégorie meilleur documentaire, pour son contenu Standing on ceremony.

Ces prix récompensent la créativité, la passion et l'innovation dont font preuve nos détenteurs de droits médias lorsqu'ils partagent la magie des Jeux olympiques avec leur public, a indiqué le président du CIO, Thomas Bach, par voie de communiquée. Grâce aux partenariats noués entre le CIO et ces groupes médias de premier plan, les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 ont séduit une audience mondiale de plus de deux milliards de personnes, mettant ainsi en exergue le pouvoir fédérateur des Jeux olympiques.

Les lauréats ont été sélectionnés parmi 50 inscriptions par un jury international présidé par Anant Singh, membre du CIO, producteur de deux films nommés aux Oscars et délégué du CIO à la production audiovisuelle.

Créés en 1976, les Anneaux d’or olympiques sont un prestigieux concours international qui permet au CIO de promouvoir et de récompenser l’excellence dans la retransmission des Jeux olympiques. Le concours est organisé tous les deux ans, après les Jeux d'été et les Jeux d’hiver.